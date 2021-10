Sensuele foto's en dieren van papier-maché: de Kunst10Daagse is begonnen

Kunstliefhebbers kunnen tien dagen lang hun hart ophalen in Bergen en Bergen aan Zee. Verslaggever Ron Flens was op de openingsdag van de Kunst10Daagse en zocht twee exposerende kunstenaars op die ieder op hun eigen manier bijzonder werk maken.

Een veelvoorkomende misvatting is volgens de kunstenaar dat haar werk 'makkelijk' zou zijn. Vaak zeggen mensen: "Papier-maché? Dat kan ik ook, heb ik vroeger ook voor sinterklaas-surprises gedaan. Is heel makkelijk." Maar dan komen mensen regelmatig terug met de mededeling dat het ze toch niet is gelukt, aldus Hofstede.

Hofstede werkte tot zes jaar geleden nog in de IT. Toen besloot ze kunstenaar te worden. Haar specialiteit is het maken van dieren van papier-maché. Inspiratie hiervoor vond ze na een bezoek aan Artis: "Toen vroegen mijn kinderen: mam, kun je eens een haasje of olifant maken?"

Een paradijs

Hazen, herten en vogels in allerlei soorten... Hofstede draait daar haar hand niet voor om. Maar ze maakt nooit mensen, daar houdt ze niet van. Wie juist dol is op mensen, is fotograaf Carla van de Puttelaar. Ze fotografeert met name jonge vrouwen in imposante, weinig verhullende jurken en gewaden.

Van de Puttelaar haalt haar inspiratie onder andere uit de klassieke schilderkunst: "De oude meesters waren natuurlijk enorm goed in het gebruik van licht", licht ze toe. De fotograaf is lyrisch over de locatie waar haar werk hangt - middenin het Bergense Bos - vanwege de bomen, het licht en de beweging. "Het is gewoon een paradijs", verzucht de fotograaf.

De foto's zijn op enorme, doorschijnende doeken afgedrukt en zijn ook na de Kunst10Daagse nog te zien bij Landgoed Het Hof in het Bergense bos.

Bekijk hieronder de hele video: