Zaanse band De Kift op tournee met boot door de provincie

Nu de coronamaatregelen sterk versoepeld zijn, kunnen bands eindelijk weer voor echt publiek optreden. De Zaanse band De Kift is daarom direct op tournee gegaan. Niet met een bus, maar met een boot. Dit weekend legde de boot aan bij het Zaantheater in Zaandam. Het publiek was uitzinnig van vreugde: "Hier worden we zo blij van, dit is zo voedend. Eindelijk mag het weer!"

Zanger en oprichter van de Zaanse band De Kift, Ferry Heijnen, is blij dat hij na lange tijd weer voor echt publiek mag optreden. "We hebben natuurlijk wel wat optredens met stream gedaan, maar dat haalt het niet hierbij. Het ontroert mij, merk ik. Dat contact met publiek is toch een soort levenslijn."

De coronatijd heeft Ferry gebruikt om na te denken en het archief van De Kift bij te werken. "Normaal ga je maar door en door. Het goede van de lockdown is dat je de rust kreeg om even te overdenken waar je staat, als mens met de band", vertelt Heijnen. De Kift bestaat nu 33 jaar. Heeft Ferry tijdens de coronaperiode nooit overwogen om te stoppen? "Nee, De Kift is mijn levenswerk en het werken met de bandleden geeft mij zoveel. Ook nu we weer op pad zijn met die boot en weer spelen voor publiek. Dat zijn zaken die onbetaalbaar zijn."