Sam en Julia verwerken worsteling van hun generatie met het leven in mooie popliedjes

In Culture Club van deze week aandacht voor het talentvolle popduo Sam & Julia. Hun debuutalbum Something Somewhere staat vol met liedjes over de zin van het bestaan en hun worsteling met het leven en de liefde. Kenmerkend voor twintigers is het gevoel om van alles te missen. "Alsof er overal in de wereld met allerlei mensen ontzettend spannende dingen gaande waren behalve met mij", vertelt Julia.

Sam van Ommen en Julia Schellekens hebben elkaar 5 jaar geleden ontmoet. Ze vormen een muzikaal duo maar zijn geen stel. "We zijn heel goede vrienden en dat werkt volgens mij ook beter bij het maken van muziek", zegt Julia. Hun liedjes zijn ontstaan in een bloedheet zolderkamertje in de zomer van 2019. "We worstelden toen allebei behoorlijk met het leven", aldus Sam. "Het nummer Crying at the Zoo gaat over een huilbui die ik had in de dierentuin van Praag. Ik wist toen echt niet wat ik met mijn leven aan moest." Ook Julia zag het een tijdje niet zitten en vermaakte zich met zinloos daten. "Ik had last van een soort existentiële verveling." Maar al hun twijfel wisten ze wel om te zetten in mooie nummers.

Julia heeft het schrijven niet van een vreemde. Zij is de dochter van de beroemde Noord-Hollandse thrillerschrijver Saskia Noort. "Ik ben natuurlijk heel talig opgevoed. Dat heeft vast invloed gehad op het liedjes schrijven. Ik vind het knutselen aan teksten ook het leukste van muziek maken." Sam reisde als kind de hele wereld over omdat zijn vader voor het Ministerie van Buitenlandse zaken werkte. "Ik denk dat mijn Engels best goed is. Dat kan een voordeel zijn als je in het buitenland wil doorbreken." Eerst maar eens beroemd worden in Nederland. En ze zijn hard op weg want hun plaat is goed ontvangen en er staan veel concerten gepland. Is hun twijfel over het bestaan nu verdwenen? "Nee, nog niet helemaal hoor, maar het gaat stukken beter", lacht Sam.