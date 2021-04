Klei-kunstenaar Koos Buster laat alledaagse dingen 'shinen'

In Culture Club, het cultuurprogramma van NH, is er deze week aandacht voor de Amsterdamse klei-kunstenaar Koos Buster Stroucken. Hij maakt alledaagse objecten na, als de pinautomaat, de brandmelder, de dweilwagen en het bierkratje in keramiek. "Ik vind dat die dingen het verdienen even op een podium te staan."

Culture Club 6 - NH Nieuws

De kunst van Koos Buster wordt breed gewaardeerd door musea, galeries en bedrijven. Hij profileert zich inmiddels als ceramic influencer. "Ik vind dat het werken met klei uit de oma-hoek gehaald moet worden. Het is meer dan pottenbakken!" Als kind was Koos Buster helemaal niet goed in kleien. Hij ontdekte het pas op de Rietveldacademie. "Ik heb toen mijn voet in klei gemaakt en ben daar net zo lang mee door gegaan tot 'ie perfect was. Dat kon ook, want met klei kun je doorgaan tot je tevreden bent." Naast de alledaagse objecten, trok Koos Buster ook veel aandacht met zijn sierborden in keramiek met dingen die hij niet leuk vind. Naast borden met Johan Derksen, Ronaldo en Thierry Baudet, maakt hij borden met jacht op wild, de Scientology-kerk, witlof en de vrouwtjesmug. "Juist omdat ik grote en kleine dingen naast elkaar zet, relativeert dat de boel weer. Ik maak de borden vooral om te onderzoeken waarom ik die mensen en zaken niet leuk vind. Je zou het een vorm van therapie kunnen noemen", zegt Koos Buster met een brede lach op zijn gezicht.

In de aflevering van Culture Club van deze week is er verder aandacht voor de 100ste geboortedag van schilder Karel Appel. Het Cobramuseum wijdt een speciale tentoonstelling aan een van de oprichters van de Cobrabeweging. Er is werk te zien uit de eigen collectie van het museum. Het Zaanse poptrio 3:AM is een van de bands die op 9 mei optreedt op het online NH Popfestival. 3:AM bestaat uit Donavan, Katrina en Ruby. Met hun verschillende culturele achtergronden en hun stemmen die mooi bij elkaar passen, hebben ze het in zich om het ver te schoppen. Corona was afgelopen jaar nog de spelbreker om het land in te trekken, maar ze hopen met hun optreden op het NH Popfestival een stap te zetten naar succes. Hun single Alles is in ieder geval een oorwurm die je niet zomaar uit je hoofd krijgt. Culture Club is op vrijdag en zondagavond te zien op NH televisie. De aflevering is ook hierboven te bekijken.