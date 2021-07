Moderne burlesque-dansers 'dragen bij aan normalisering van het afwijkende'

NH's cultureel magazine Culture Club staat deze week in het teken van burlesque. Waren er in de roaring twenties van de vorige eeuw in de VS vooral slanke vrouwen te zien in burlesque-shows, tijdens moderne burlesque-shows geven ook vrouwen met een maatje meer, hetero- en homomannen en transgenders acte de présence.

Voor Busty La Tish, danseres in de Amsterdamse burlesque-scene, betekende kennismaking met de burlesque een bevrijding. "Ik had altijd al gedanst, maar toen ik tijdens mijn opleiding op de Amsterdam School of Burlesque voor het eerst mijn beha uit moest doen op het podium was dat andere koek. Ik vond mijn borsten te groot en was er onzeker over," vertelt ze.

Burlesque wordt gekenmerkt door striptease, extravagante outfits, veren en waaiers en kreeg begin deze eeuw voet aan de grond in Nederland. "Bij burlesque zie je tegenwoordig allerlei lichaamstypes op het podium. Dat draagt bij aan de normalisering van het afwijkende en dat is mooi", zegt burlesque-danseres Ginny Vie Fauve.

"Ik bepaal zelf of mijn act sexy, vies of politiek geladen is"

"Wat ik leuk vind aan burlesque is dat alles wat ik op het podium doe zelf heb gekozen. Er is geen man die zegt wat ik moet doen", zegt Busty fel. "Ik bepaal zelf of mijn act sexy, vies of politiek geladen is."

"Maar toen begon het pubiek te appladiseren en te joelen. Ik was trots. Vanaf dat moment was ik om." Busty representeert de moderne variant van burlesque. Ze is een stoere vrouw die niet voldoet aan de standaard schoonheidsidealen maar wel heel zelfbewust op het podium staat.

"Bij die shows komt een energie vrij die niet zozeer gericht is op opgeilen van het publiek maar veel meer op vermaak. Iedereen gaat los," vertelt Maggie Leroux, gastvrouw bij burlesqueshows. In tegenstelling tot strippers in nachtclubs gaan burlesquedansers gaan dan ook niet volledig uit de kleren. Ook tepels blijven altijd bedekt, vaak met sierlijke tepelkwastjes.

Bij burlesque vormt de striptease de kern van de show. Toch zijn er grote verschillen met striptease in nachtclubs. Stripclubs trekken vooral mannelijk publiek, terwijl bij burlesqueshows vrouwen in de meerderheid zijn.

"In de roaring twenties in de VS mochten vrouwen niet topless optreden en toen werden tepelkwastjes geïntroduceerd" vertelt Fay Loren. Zij is professioneel burlesque-artiest in Amsterdam en ontwierp haar eigen tepelkwastjes, ook wel pasties genoemd. Loren merkt dat de de maatschappij weer preutser wordt. "Laatst is een filmpje van mij met tepelkwastjes van Youtube gehaald. Je ziet dat er nog steeds censuur is."

In de jaren twintig en de jaren vijftig van de vorige eeuw beleefde burlesque in de Verenigde Staten zijn hoogtijdagen met artiesten als Gypsie Rose Lee, Josephine Baker en Sally Rand.

Na de coronaperiode hopen de Amsterdamse burlesquedansers op een nieuwe roaring twenties met een hoofdrol voor burlesque. "De roaring twenties lag tussen twee oorlogen in. Het was een spannende tijd. Nu is het ook een spannende tijd met de aanhoudende onzekerheid over covid en klimaat. Het heeft een vergelijkbaar 'living on the edge-gevoel' als in de jaren 20" zegt Fay Loren.

'Wereld is klaar voor burlesque-comeback'

Busty La Tish vult haar aan: "Ik denk dat de wereld klaar is voor een burlesque-comeback. Prachtig toch dat je samen als publiek betrokken bent in een performance die je kunt zien, ruiken en bijna aan kunt raken? Dat hebben we zo gemist!"

Busty la Tish, Maggie Leroux en Ginny Vie Fauve treden begin september op tijdens het Amsterdam Fringe Festival.