Amsterdamse kunstenaars verbeelden leven in de lockdown in kunstproject de Doos

In Culture Club, het wekelijkse muziek en kunstprogramma van NH, aandacht voor een opmerkelijk kunstproject over de lockdown. In 'De Doos' hebben fotograaf Darren Smith en videomaker Sam van der Plas mensen gefotografeerd en gefilmd in een doos van anderhalve kubieke meter. Van der Plas: "Iedereen probeerde het afgelopen rare jaar op zijn eigen manier te overleven in die lockdown. Dat hebben we proberen te verbeelden en vast te leggen voor later".

Sam en Darren kwamen op het idee voor De Doos toen ze op en avond in de lockdown uit hun raam naar een flat aan de overkant staarden. "Voor het ene raam zag je iemand alleen zitten en ergens anders liep een hele familie rond. Iedereen was thuis. Een uitzonderlijke situatie. Toen bedachten we dat het leek of mensen in een doos zaten opgesloten en kregen we het idee voor Doos."

Van een knutselende dame in latex tot een trompettist die troost zoekt in de muziek tot boze man die met een klopboor; allemaal zitten ze in 'De Doos'. Een van de mensen die Sam en Darren in de Doos portretteerden is Pedro, een kok. "Pedro kwam met een kookset in ging in de Doos een heerlijke maaltijd bereiden. Dat zegt iets over hoe hij het vermogen heeft zich aan te passen aan de omstandigheden. Iemand anders was juist heel boos in de coronatijd. Je ziet dat hij met een klopboor de wanden van de Doos probeert open te breken. Zo reageerde iedereen anders op de lockdown en in de Doos"

De foto's van Darren Smith hangen op verschillende plekken in Amsterdam en zijn onderdeel van de Stadswandeling. De video is te zien via doos.live.