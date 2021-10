Kunst met een extra grote hoofdletter K: Big Art moet je zien, horen én voelen

Culture Club, het muziek en kunstmagazine van NH, gaat deze week langs bij Big Art. Dit weekend staan en hangen vier grote hallen op het Hembrugterrein in Zaandam vol met grote kunstwerken. Giga-schilderijen, een bijna levensechte Zeppelin, robuuste beelden en enorme installaties. "Kunstenaars moesten echt met iets groots komen, anders kwamen ze er niet in" zegt directeur van Big Art, Anne van der Zwaag.

De bezoeker ligt op kussen op de grond en boven haar draait een mobile met stationsklokken rond, de begeleidende muziek is kalm en hypnotiserend. "In onze hectische tijden kun je hier de saaiheid ervaren, en daar is niks mis mee", zegt Remi Versteeg, maker van de Boring Mobile: "Je gaat een beetje terug naar je babytijd."

De vier hallen op het voormalige militaire munitieterrein staan vol met grote kunstwerken. Anne Verhoijsen maakte een vliegtuig van keramiek. "Hij is niet supergroot, maar met keramiek heb je je beperkingen. Als hij groter was, dan zou hij niet in de over passen".

Big Art is zonder coronapas of tijdslot te bezoeken. "Er is zoveel ruimte in de hallen en het tocht ook zo erg dat we bezoekers zonder coronamaatregelen kunnen binnen laten. En daar ben ik heel blij mee" lacht Anne van der Zwaag. Big Art is dit weekend te bezoeken op het Hembrugterrein in Zaandam.

Dromerige indiepop

De muziek in Culture Club komt van Josephine Odhil. Deze Amsterdamse die in Rotterdam geboren werd maakt dromerige indiepop. Haar nieuwste single heet Be your better self en gaat over apps op de telefoon om aan jezelf te werken.

"Je hebt allerlei apps om fitter te worden, af te vallen of beter met je tijd om te leren gaan" zegt Josephine "Het is goed om aan jezelf te werken, maar je moet oppassen dat je geen slaaf wordt van deze apps, daar gaat het nummer over."

Josephine zat een tijdje geleden nog in de band The Mysterons. Daarin zong ze met een heel hoge stem. "Ik was toen helemaal weg van Kate Bush en luisterde ook veel naar Bollywoodzangeressen. Vandaar dat ik toen zo hoog zong" vertelt Josephine "Nu zing ik veel meer naturel. Ik ben dichter bij mezelf gekomen nu ik solo ben. En ik bepaal alles zelf nu."

Josephine Odhil is de komende tijd te zien in het rondreizend popfestival de Popronde.