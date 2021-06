Kunstenaar Mette wil met siliconen 'lichaamsmaskers' mensen in verwarring brengen

In Culture Club, het muziek en cultuurmagazine van NH, kom je deze week meer te weten over de Open Studio's van de Rijksacademie in Amsterdam. Goed nieuws voor de kunstliefhebber: je kan er gewoon naar toe en hoeft de kunst dus niet meer vanachter een scherm te bekijken.

Van 17 tot en met 27 juni kun je een kijkje nemen in de ateliers van vierenveertig kunstenaars. Zij presenteren wat er het afgelopen jaar ontstaan is door experimenteren, onderzoek en de productie van nieuw werk.

Mette Sterre is een van de kunstenaars die open huis houdt. Zij heeft de afgelopen twee jaar als artist in residence in de Rijksacademie mogen werken. Haar atelier lijkt een soort sprookjeswereld, met als middelpunt een wezen dat het midden houdt tussen en mens en een monster. Het gedrocht noemt ze Absession. Het is een figuur opgebouwd uit siliconen, waarbij het lijkt of de huid binnenstebuiten gekeerd is. Die huid zit ook nog eens vol blaasjes die met een pomp afzonderlijk kunnen worden opgeblazen.

"Het is een soort soft-robot. Ik wil ermee zeggen dat waar je je als mens mee voedt, je dat ziek kan maken, zowel geestelijk als lichamelijk." Mette maakt graag pakken waar ze zelf in kan kruipen en mee op kan treden. Deze lichaamsmaskers, zoals Mette ze noemt, zijn mooi, maar ook vaak angstaanjagend. "Ik hou ervan om mensen in verwarring te brengen. Dat je iets als mooi en lelijk tegelijk kan ervaren."