NL V Kunstmatige nachtzuster waakt over cliënten: "Komt geen mens aan te pas"

AMSTERDAM - Camera's die de kamers van een verzorgingshuis nauwlettend in de gaten houden en registreren wat de bewoners doen en hoe het met hen gaat. Liggen ze in bed of dwalen ze door de kamer? Of zijn ze gevallen en hebben ze hulp nodig? De privacy van bewoners hoeft er niet onder te lijden, en het scheelt veel arbeidsintensief werk.

Volgens Harro Stokman, bedenker van Nightnurse , is het zelfs een uitstekende manier om meer 'handen aan het bed' te krijgen. "Nu al is er een groot tekort aan personeel, en dat wordt de komende jaren alleen maar erger", aldus de voormalig onderzoeker. Aan de Universiteit van Amsterdam bedacht hij de techniek en met zijn bedrijf wil hij dat nu toepassen in de zorg.

De rondes die iedere nacht uit voorzorg gemaakt moeten worden langs alle kamers behoren met het systeem tot het verleden."Als er een noodsituatie is, krijgt de verzorger een melding op de telefoon, en kan dan gericht actie ondernemen", legt Stokman uit hoe het systeem werkt. Bewoners geven vooraf toestemming voor 'cameratoezicht' op de kamer en de data wordt zorgvuldig behandeld door een gespecialiseerd bedrijf . "De privacy neemt met het systeem alleen maar toe", aldus Harro Stokman. "Anders komt er drie keer per nacht een verpleegster je kamer binnen om te kijken hoe met je is. Dan heb je helemaal geen privacy."

Quote "Met dit systeem kun je met minder mensen de nachtdiensten draaiende houden" Harro Stokman, bedenker 'nightnurse'

Om een computersysteem het 'kunstje' te leren worden er foto's van alle denkbare situaties ingevoerd. Een monnikenwerk dat Harro graag aan anderen overlaat. De computer krijgt telkens een foto te zien hoe het wel, en hoe het niet moet. Een situatie wordt daarmee teruggebracht tot 'ja' of 'nee'. Als er maar genoeg plaatjes ingevoerd zijn wordt het voor de computer steeds duidelijker in welke situaties er wel en in welke situaties er geen alarm hoeft te worden geslagen.

Quote "Mariabeelden op een kast kunnen soms voor verwarring zorgen" Harro Stokman

Hoewel de foutmarge inmiddels beperkt is, gaat het soms toch mis en zet de cliënt de computer onbewust op het verkeerde been. "In een kamer stond een kapstok en de bewoner had zijn jas en hoed opgehangen en zijn laarzen eronder gezet. Toen dacht het systeem dat er iemand stond", zo vertelt Stokman. "Ook Mariabeelden op een kast kunnen soms voor verwarring zorgen, maar deze situaties worden meegenomen om het systeem te optimaliseren."