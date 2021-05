Haarlemse fotografe Elisabeth van Aalderen geeft vrouwen met vitiligo een podium

In Culture Club, het muziek en cultuurmagazine van NH, deze week aandacht voor de bijzondere foto's van de Haarlemse fotografe Elisabeth van Aalderen. Zij fotografeerde twintig vrouwen met vitiligo uit de hele wereld. Vroeger werden mensen met deze pigmentziekte vaak gepest. In haar foto's portretteert ze haar modellen vol trots en zelfvertrouwen.

Haar foto's werden in vooraanstaande bladen over de hele wereld gepubliceerd. Daarmee droeg ze een steentje bij om vitiligo uit het verdomhoekje te halen. "Ik ben er zelf trots op dat een paar van mijn modellen nu werken als fotomodel. Dat geeft aan dat vitiligo veel meer geaccepteerd wordt."

Vitiligovlekken

Toen Elisabeth 26 was, kreeg ze zelf vitiligo. "Het is een erfelijke pigmentziekte waarbij je pigment verliest en er vlekken op je lichaam ontstaan. Sommigen hebben het vanaf hun geboorte, ik kreeg het pas later. Vitiligo is niet schadelijk, dus je kunt er niet aan overlijden. Je moet alleen uitkijken als je de zon ingaat, want op de vlekken ben je onbeschermd." Elisabeth kreeg tijdens haar werk als modefotograaf een paar jaar geleden een positieve opmerking over haar vitiligovlekken op haar armen. "Iemand zei, 'wow wat een mooie natural tattoo heb je daar'. Dat gaf mij zo'n kick. Daarna ben ik begonnen met fotograferen van andere vrouwen."

Elisabeth heeft zelf ook vitiligo, waardoor ze makkelijk contact maakt met haar modellen. De meeste indruk op haar maakte Deborah. "Zij werd vroeger altijd gepest met haar vitiligovlekken die best opvallen op haar donkere huid. Maar nu is ze zo'n trotse vrouw geworden. Daar heb ik veel respect voor", vertelt Elisabeth. Op dit moment werkt Elisabeth aan een fotoboek met de vitilgomodellen. Via een crowdfunding heeft ze inmiddels voldoende geld binnengehaald.