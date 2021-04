Amsterdamse zangeres Tenfold verpakt strijdvaardigheid en feminisme in mooie liedjes

In Culture Club, het muziek en cultuurprogramma van NH, een reportage over de feministische zangeres Tenfold. Naast Eefje de Visser, Froukje, Sevdaliza, Davina Michel en Sophie Straat is de Amsterdamse zangeres Tenfold een van de vele vrouwelijke acts in de Nederlandse popwereld. Het lijkt wel of er sprake is van een vrouwelijke golf, ook internationaal gezien waar Billie Eilish, Laura Marling en Taylos Swift enorm scoren. Tenfold, oftewel Tineke Hussaarts is enthousiast: "Eindelijk gerechtigheid! De muziekwereld werd en wordt nog steeds gedomineerd door mannen. Deze feministische popgolf trekt de boel een beetje in balans."

Tineke Hussaarts alias Tenfold staat vol trots met haar nieuwe album Reply to all in haar handen. Ze is sinds 2014 actief als zangeres en komt nu met haar debuutplaat. Het is een mix van accoustische en electronische muziek en de mooie stem van Tenfold. Ze toont zich strijdbaar in bijvoorbeeld het nummer Sister. "Dat nummer gat over mijn zus maar is eigenlijk een ode aan de sterke vrouw. Angela Merkel, dat vind ik bijvoorbeeld een sterke vrouw". In het nummer Danny toont Tenfold haar luchtige kant. "Als meisje was ik fan van Grease. Het nummer Danny is eigenlijk een reactie op Sandy van John Travolta", lacht Tenfold.

In Culture Club van deze week is ook een reportage te zien over de perfomance kunstenares Eva Schippers. Zij is fan van Star Trek en bouwde met restmateriaal een ruimteschip in de Vondelbunker in het Vondelpark. Niet om mee weg te vliegen, maar om mensen voor een gesprek uit te nodigen en voor even te ontvluchten uit de coronasores.

In de museumrubriek is er aandacht voor de fototentoonstelling van Stefan Vanfleteren in het Scheepvaartmuseum. In Engelen van de zee fotografeerde hij jongetjes op een scheepvaartinternaat in Belgie. Culture Club is wekelijks te zien op televisie op vrijdag en zondagavond.

Tenfold - NH Nieuws