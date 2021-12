Platenzaak Concerto al 65 jaar huiskamer voor muziekliefhebbers en vreemde vogels

In Culture Club aandacht voor de vuistdikke muzikale biografie over de Amsterdamse platenzaak Concerto van Ewoud Kieft. De geschiedenis van Concerto wordt verteld aan de hand van persoonlijke verhalen over eigenaren Gijs en later zoon Wouter Molenaar, vaste medewerkers en bijzondere klanten. Ewoud Kieft die zelf ook 20 jaar in de zaak werkte, weeft er zijn persoonlijke ervareingen doorheen "Ik kwam als groentje binnen, wist niet eens wie Dave Brubeck was. Maar inmiddels weet ik behoorlijk veel van muziek"

Concerto werd in 1955 in de Utrechtsestraat opgezet door Gijs Molenaar. "Molenaar mocht geen lid worden van de Bond van Grammafoonplatenhandelaren. Er was al een ander winkeltje in de buurt dat geen concurrentie wilde", vertelt Ewoud Kieft. "Maar Gijs Molenaar verzon een list. Hij ging tweedehands platen verkopen. Er kwamen mensen om platen te verkopen en te kopen. En je mocht platen luisteren. Dat bepaalde direct de sfeer. Vreemde vogels en veel jeugd bevolkten de winkel."

Bep McQuillan werkte van 1965 tot 1990 in Concerto. In de jaren zestig hadden de meisjes van Concerto speciale pakjes aan. "Leuk hè, dat kostuum was voorgeschreven door meneer Molenaar", lacht Bep. Zij kan zich nog veel beroemde muzikanten herinneren die in de zaak kwamen. Naast Rob de Nijs, Wally Tax en Boudewijn de Groot, herinnert ze zich Van Morrison. "Die kwam binnen en vroeg: 'Where is the bluessection' en stiefelde zonder wat te zeggen door", vertelt Bep. "Hij stond bekend als norsig maar ik denk dat het meer verlegenheid was".

Herman Brood kwam ook regelmatig in Concerto. Niet om platen te kopen, maar om te verkopen als ie weer eens in geldnood zat. Een keer maakte hij het te gortig. "Toen kwam hij met een stapel nieuwe, nog gesealde platen aanzetten. Toen zei meneer Molenaar tegen hem: "Die moet je maar terugbrengen Herman". Maar hij gaf hem wel 20 gulden want meneer Molenaar had net als wij een zwak voor Herman".

De platenzaak had in de loop der tijd bijzondere medewerkers en klanten. Zo schrijft Ewoud Kieft in zijn boek over medewerker Bas, die na sluitingstijd altijd los ging met de meest harde platen die er voorradig waren. "Als de laatste klant de deur uit was, zette hij de heftigste death metal op", vertelt Kieft vol enthousiasme. "Dan klonk er een orkaan aan geluid in de zaak met heftige gruntzang en zat Bas op een stoel te luisteren en te oordelen als een wijnkenner. 'Ach dit is wel een beetje middle of the road', zei hij dan met een kennersblik."

Kieft beschrijft aan de hand van klanten en medewerkers, met voorkeuren voor jazz, rock 'n roll, soul, punk, hip hop en hard rock, de muzikale geschiedenis van de platenzaak Concerto. "En het leuke is dat Concerto nog steeds een honk is waar muziekliefhebbers en vreemde vogels komen", lacht Kieft.