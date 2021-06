Van Amsterdam naar Almere: "Hier is ruimte, we noemen het Almerica"

In de Culture Club van deze week aandacht voor de band Juan Juan. Het is de band van zanger/gitarist Gertjan van der Geer en zijn vrouw Jacinta, die drumt. Het album New Mexico van Juan Juan ademt de sfeer van de zuidelijke staten van de VS en Mexico.

"We hebben twee keer een reis met een camper gemaakt in die streken. We zijn verliefd geworden op het landschap, de mensen en de muziek", vertelt Gertjan. Bij terugkeer in Nederland werd Amsterdam hen te benauwd, vooral in de coronatijd. Ze kochten een huis in een groene zelfbouwwijk in Almere. "Hier is ruimte en vrijheid. We noemen het hier Almerica."

De weg naar het huis van Gertjan en Jacinta is stoffig en onverhard. "Het is een pionierswijk hier. We moeten met bewoners de weg betalen. Komt wel goed", lacht Gertjan. Alles ademt een on-Hollandse rust uit in het huishouden van de leden van Juan Juan. Net zoals het album New Mexico. Gerjan schreef alle nummers, zingt en speelt gitaar. De muziek doet denken aan Lou Reed, Ry Cooder, JJ Cale met een Mexicaanse twist. Een typische zomerplaat. Jacinta doet de drums op het album. "Ik kon helemaal niet drummen, maar dat heeft Gertjan me geleerd", zegt Jacinta. "Drummers doen vaak te veel. Daar had Jacinta geen last van", lacht Gertjan.

Juan Juan treedt zaterdag 3 juli op in Cintetol in Amsterdam en doet ook mee met het rondreizend festival de Popronde.