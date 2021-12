Soulzangeres Sarah-Jane wil mensen met haar muziek in de ziel raken

In Culture Club een reportage over de Amsterdamse soulzangers Sarah-Jane. Recente concerten van Sarah-Jane in Paradiso en de Waalse kerk gingen niet door vanwege de coronamaatregelen. Toch houdt de positief ingestelde zangeres de moed er in. "Voor het nieuwe jaar staat een nieuw album gepland en nieuwe concerten. In 2022 kun je niet om mij heen, het wordt mijn jaar", lacht Sarah-Jane.

Sarah-Jane begon haar zangcarrière als meisje van twaalf bij een talentenjacht in een kerk in Amsterdam. Ze won met het gospelnummer Shackles (Praise you) van Mary mary. Ze volgde een muziekopleiding en deed daarna veel werk als achtergrondzangeres bij Glennis Grace, Sabrina Starke en Rita Marley. "Rita Marley was echt een diva. Zij deelde de lakens uit. Maar wel geweldig om met haar te werken want dichter bij Bob Marley kun je niet komen", lacht Sarah-Jane.

Op een regenachtige middag staan we met soulzangeres Sarah-Jane (Wijdenbos) voor Paradiso in het centrum van Amsterdam. Vol trots vertelt ze hoe ze een paar jaar geleden optrad voor een uitverkocht Paradiso. "Het was weliswaar de kleine zaal maar toch. Het gaf mij een euforisch gevoel. Dat er zoveel mensen speciaal voor mij naar de poptempel van Nederland waren gekomen!" vertelt Sarah-Jane.

Net als haar heldin Erykah Badu wil Sarah-Jane het publiek met haar muziek raken in hart en ziel. "Dat is voor mij soul, dat je mensen echt raakt." In 2022 komt Sarah-Jane met haar derde album. De single Falling for you gaat er aan vooraf. "Het nieuwe jaar 2022 wordt het jaar waarin ik weer opsta en dat men ook weer even niet van mij afkomt", lacht Sarah-Jane.

De grote heldin van Sarah-Jane is Erykah Badu. Sarah-Jane mocht een paar jaar geleden het voorprogramma van de soulgrootheid verzorgen. "Dat was onvergetelijk. Ik sprak haar na afloop en toen gaf ze mij haar blessings en bedankte ze mij dat ik het publiek zo had opgewarmd. Ik krijg er nu weer kippenvel van als ik er aan terugdenk", zegt Sarah-Jane met een stralend gezicht.

In Culture Club ook een reportage over kunstenares Carla Rump uit Bussum. Normaal gesproken maakt Carla beelden uit boomstronken met een kettingzaag. "Ik vind hout zo mooi omdat het al een leven heeft gehad en ik probeer er een tweede leven in te brengen." Zo had ze een tijdje geleden een madonnafiguur gemaakt uit hout. Het beeld stond in de buitenlucht en toen ze na een tijdje het beeld aantrof zat het vol met paddenstoelen. "Het beeld was begroeid met elfenbankjes. Madonna had een krans gekregen. En ik zag er een omarming in. Het beeld was eigenlijk veel spannender geworden", vertelt Carla.

Het was een geluk bij een ongeluk. Carla besloot het nieuwe beeld met de elfenbankjes te vereeuwigen en ging naar een bronsgieter. Carla is heel blij met het resultaat, Madonna met elfenbanjes in brons. "Ik vind het zo mooi dat die elfenbankjes lekker om dat gezicht heen dartelen" lacht ze. "Ik hoop dat het beeld een mooie bestemming krijgt. Misschien kan een gemeente het kopen en op een rotonde plaatsen of in een winkelstraat." Het beeld staat voorlopig bij kwekerij De Limieten in Huizen.