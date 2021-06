Zaans muziekpaar maakt boek over reis in 1995: "Toen was het echt nog improviseren"

In Culture Club, het muziek- en cultuurmagazine van NH, deze week aandacht voor het boek Improvising, over de Afrikareis van het Zaanse paar Terry en Emma. Terry Hessels, gitarist en oprichter van de Zaanse avant-garde band The Ex trok 25 jaar geleden samen met zijn vriendin Emma met een oude Landrover van Marokko naar Zuid-Afrika en weer naar boven tot Ethiopië.

"We gingen niet als standaard toerist in luxe hotels", zegt Terrie in hun oude, ooit gekraakte Villa in Wormer, "we reden over onbegaanbare wegen in onze jeep, sliepen er in en begaven ons onder de mensen. En het waren de jaren 90. Mobieltjes en internet waren er nog niet. Als je weg was, was je echt weg."

Terry en Emma waren goed voorbereid toen ze in 1995 naar Afrika vertrokken. De Landrover hadden ze geheel gedemonteerd en weer in elkaar gezet zodat ze tijdens de reis niet voor onaangename verrassingen zouden komen te staan. Maar voor de rest lag alles open. Het dagboek dat ze toen bijhielden is nu de basis van een boek: Improvising. En het improviseren was het.