Beelden van vrolijke wereldverbeteraar Nelson Carrilho naar Italië

In Culture Club van deze week een portret van de Amsterdamse beeldhouwer Nelson Carrilho. Twee beelden van Carrilho staan nu nog op de kunstroute ARTZUID in Amsterdam, maar worden eind van het jaar op twee plekken in Italië geplaatst. "Ik wil met mijn beelden verhalen vertellen, vooroordelen wegnemen, de andere kant laten zien en mensen bewust maken" zegt beeldenmaker Carrilho.

Twee beelden die nu nog in Amsterdam staan, zullen binnenkort een ander thuis in Italië krijgen. Het gaat om het beeld The Other Face, ter nagedachtenis aan Soumaila Sacko, een migrant die in Italië vermoord werd. Het tweede beeld is De Dragers van verre, over de bijdrage die migranten leveren aan een samenleving.

Nelson Carrilho werd geboren op Curaçao, maar woont en werkt al sinds de jaren 80 in de Amsterdamse Jordaan. Hij werd bekend met het beeld Mama Baranka in het Vondelpark, ter nagedachtenis aan de racistische moord op Kevin Duinmeijer in 1983.

"Mijn moeder heeft daarvoor geposeerd. Het stelt moeder aarde voor. De gaten symboliseren het verlies. Mensen kunnen er bloemen in steken. Op die manier erken je het verlies en kun je verder groeien" legt Nelson uit.

Hij is trots dat er twee beelden op ARTZUID staan en dat deze daarna naar Calabrië in Italië gaan. "Ik ben blij dat de mensen in Italië mijn beelden ook omarmen. Zo zie je dat er ook ruimte is voor iets anders dan altijd die negatieve berichten rond vluchtelingen." De beelden van Carrilho stralen altijd kracht en positivisme uit. "Ik ben een optimist. De beelden, dat ben ik zelf", zegt hij met een brede lach.