Digitaal cultuur snuiven tijdens wandeling door IJmuiden: "Dynamisch en vervreemdend"

Een wandeling door het ruige havengebied van IJmuiden terwijl je op je telefoon af en toe geniet van een klassiek concert of een dansoptreden. Dat is het Safe Side festival. Nu de coronabesmettingen weer toenemen en veel live festivals zijn geschrapt, is dit een veilige en verantwoorde manier om toch van kunst en cultuur te genieten.

Safe Side Route: hybride cultuurwandeling door IJmuiden - NH Nieuws

Het festival is een initiatief van Salwa Jabli, die het 'een theatrale reis per voet' noemt. "Het is een dynamische omgeving en dat maakt het in combinatie met muziek en kunst heel bijzonder", aldus Jabli. "We wilden vorig jaar al een festival organiseren op het Forteiland bij IJmuiden, maar dat ging toen vanwege de corona niet door. Toen hebben we dit jaar het zekere voor het onzekere genomen en een festival in deze vorm georganiseerd."

Safe Side Route: hybride cultuurwandeling door IJmuiden - NH Nieuws

Wie een toegangsbewijs voor het Safe Side Festival koopt, krijgt een wandelroute thuisgestuurd. Die kun je lopen wanneer het je uitkomt. Onderweg kun je op bepaalde punten op je telefoon een video van een een klassiek concert, een kort dans- of theateroptreden of een kunstwerk bekijken. Terwijl je de video bekijkt, ervaar je ook de ruige en afwisselende omgeving van IJmuiden, met zijn haven, boten, duinen, bunkers, natuur en industrie. "Het is heel anders dan dat je thuis op de bank zo'n filmje bekijkt", belooft Jabli."Ik hoop dat mensen het echt beleven, ontroerd raken of moeten lachen. En als je samen met anderen loopt kun je er daarna over praten." Mondkapje Als beeldend kunstenaar maakte Jabli zelf ook een paar kunstwerken voor de digitale cultuurroute. Van één daarvan maken zij en haar vriend deel uit, beiden met een mondkapje op. "Ik heb zelf ook corona gehad. Zo'n beeld zet toch aan tot nadenken en om er over te praten met anderen. Van mij mogen mensen zelf over de tekening denken wat ze willen. Mensen zijn daar vrij in. Net als met alle andere kunstuitingen." De wandelingen in de omgeving Velsen en IJmuiden zijn ongeveer zes kilometer lang. "Je leert IJmuiden beter kennen. Je pikt wat cultuur op, je leert jezelf beter kennen en het is ook nog gezond voor het lichaam." Meer informatie over de Safe Side Route vind je op de website van het festival.