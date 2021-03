Sophie Straat schreef een smartlappen-protestsong voor meer vrouwen in de politiek

In aflevering 1 gaan we op bezoek bij Sophie Straat. Zij werd bekend met het nummer Tweede Kamer, een vrolijk protestliedje waarin ze pleit voor meer vrouwen in de politiek. In de reportage vertelt Sophie over haar passie voor de smartlap en dat ze de Zangeres Zonder naam als voorbeeld ziet.





Daarnaast zie je in deze Culture Club een reportage over de jonge kunstenares Jasmijn Helweg, die aanvankelijk bang was voor de corona, maar uiteindelijk geïnspireerd werd door de lockdown. Ze ontwierp coronaposters die gebaseerd zijn op oude Sovjet propaganda-posters.



Tenslotte laat de directeur van Museum Hilversum, Stef van Breugel, zijn favoriete foto zien uit de expositie Zilveren Camera 2020.