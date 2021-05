Culture Club Special (4): WIES

In de vierde Culture Club Special aandacht voor de band WIES. Een liveoptreden van deze act was te zien op 9 mei tijdens het online festival NH Pop.

Nederpop-act WIES heeft de perfecte driehoeksdynamiek van pop, elektronica en het raggende organische. Denk aan Ramses Shaffy meets alt-J, of Spinvis meets The Black Keys.

Ondanks dat ze nog niet zo lang bestaan, is hun live-reputatie indrukwekkend te noemen. Ze speelden al in zalen als de Melkweg, Paradiso en TivoliVredenburg en staan op nummer 3 van de 3FM Live List 2020. Bekend van hitsingles als ‘Soms Is Het Te Laat’ en ‘Radiostilte’ wonnen ze prijs na prijs, waaronder de 3FM Talent Award 2020, die ze in ontvangst mochten nemen tijdens hun show op Noorderslag.