Sophie Straat geeft stemadvies in vrolijk popliedje: Stem op een vrouw!

AMSTERDAM - Met het nummer Tweede Kamer protesteert de Amsterdamse zangeres Sophie Straat tegen de scheve verhouding van het aantal mannen en vrouwen in het parlement. "Ik maak me boos dat minder dan een derde vrouw is in de kamer en dat al die hoogopgeleide mannen over ons beslissen", zegt Sophie. Ze zingt daarom luid in haar liedje: "Ik stem op een vrouw."

Het nummer Tweede Kamer is een aanstekelijk nummer waarin de 'ska' van Doe Maar en the Selector uit de jaren 80 in doorklinkt. Sophie maakte het nummer samen met de Haagse Goldband. Julia Schmitz maakte de clip bij het liedje. "We wilden een vrolijk nummer maken met een duidelijk protest tegen de scheve man-vrouw verhouding in de kamer", zegt Julia. De clip is grotendeels in de Tweede Kamer en het Binnenhof gedraaid. Ook de aankleding grijpt terug op de jaren 80. "Hiermee willen we aangeven dat er in 30 jaar niet zoveel veranderd is. De witte, hoogopgeleide mannen hebben het nog steeds voor het zeggen", zegt Julia. Sophie valt haar bij: "Niet alleen vrouwen zijn slecht vertegenwoordigd, maar ook mensen uit de LHBTI-groep en mensen van kleur. Ik kreeg als reactie op de video ook 'waarom zitten er geen sekswerkers in de kamer?'" Tekst gaat verder onder de foto

Sophie en Julia noemen zich moderne feministen. "Het is alleen een ander soort feminisme dan vroeger. Toen was het meer voor vrouwen en tegen mannen. Nu is het meer streven naar gelijkheid voor iedereen", zegt Sophie. Volgens Julia is het hedendaags feminisme ook minder dogmatisch. "Tegenwoordig word je ook vrijer gelaten in hoe je eruit ziet. Je kan ook best feministe zijn en een mini-rokje aantrekken", lacht ze.

Hit Het nummer Tweede Kamer lijkt hard op weg een hit te worden. "Ik hoor van mensen dat ze het niet meer uit hun kop krijgen. Kinderen doen het dansje uit de clip na op TikTok. Het is ook al best veel gestreamd op Spotify", vertelt Sophie. Op 17 maart zullen we zien wat het effect is van het muzikale stemadvies van Sophie Straat.

