Tekenstudio doet drie jaar over speelfilm: "Het is gekkenwerk maar wel heel leuk"

In Culture Club, het cultuurprogramma van NH, deze week een reportage over het Kaboom Animation Festival. Bij het online filmfestival zijn meer dan 333 films uit 53 landen te zien. Nederland is vertegenwoordigd met Pilar, de eerste speelfilm van Moldybyrd Studio uit Halfweg.

Pilar vertelt het verhaal van een wereld die getroffen is door een grote ramp waarin de jonge vrouw Pilar probeert te overleven. "Sluit mooi aan bij de corona, maar dat is toevallig want we hebben het verhaal al drie jaar geleden bedacht" lacht JJ.

De animatiefilm Pilar, die negen minuten duurt, is beeld voor beeld geschilderd. "We hebben er in totaal drie jaar over gedaan. Gekkenwerk natuurlijk, maar wij houden van het ouderwetse handwerk", zegt JJ Epping, een van de drie jonge illustratoren van Moldybyrd Studio.

Behalve de reportage over Pilar is er in Culture Club een portret te zien van de 20-jarige zangeres Zoë Low. Zoë scoorde al een hit op Spotify met een nummer van Amy Mac Donald. Zoë's versie van This is the life werd meer dan 11 miljoen keer gestreamed. Nu wil de jonge Amsterdamse graag doorbreken met eigen werk. Ze schrijft heartbreak-songs aan de lopende band. "Ik schrijf graag over liefde die voorbij is omdat daar meerdere soorten gevoel in mee spelen zoals verdriet, boosheid, verlangen en opluchting" vertelt Zoë. Ze heeft net een EP uit waarop ook haar single Holy staat.

In de museumrubriek brengen we een bezoekje aan het Van Eesterenmuseum in Amsterdam bij de tentoonstelling We built this city on rock 'n roll met popfoto's van Gijsbert Hanekroot.