Unseen Photo Fair Amsterdam groter dan ooit: 65 galeries presenteren hun foto's

In Culture Club, het wekelijkse muziek- en kunstmagazine van NH, aandacht voor het fotofestival Unseen. Dat festival wordt van 17 tot en met 19 september georganiseerd op het Westergasfabriekterrein in Amsterdam. Liefst 65 galeries presenteren dan werk van hun fotografen: niet alleen van gerenommeerde namen als Erwin Olaf, Bertien van Manen en Pieter van Empel, maar ook van jong, aanstormend talent.

In Culture Club een reportage over fotografe en kunstenaar Inge Meijer (Beverwijk, 1986). In haar werk besteedt ze veel aandacht aan de rol van planten en bomen in onze samenleving. "Er bestaat zoiets als plantenblindheid. Mensen zijn constant in beweging, maar planten en bomen staan stil. Daarom vallen ze ons niet op en gaan we er vaak aan voorbij", vertelt Inge.

In een fotoserie en een video legde ze haar auto, die bekleed is met planten en bloemen, vast. Inge was 2018 in Colombia en daar zag ze een oude man die bloemen en planten kweekte op zijn dakterras en ze verkocht op zijn eigen auto. "Ik vond dat zo mooi en toen dacht ik: daar ga ik als kunstenaar waarde aan geven."