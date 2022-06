De Afsluitdijk in 32 verhalen

NH Media en Omrop Fryslân maken tijdens de werkzaamheden in de komende jaren 32 reportages over de Afsluitdijk. Waarom 32? De dijk die Noord-Holland en Friesland verbindt, is 32 kilometer lang en in 1932 opgeleverd. Zo maken we een eigentijdse documentaire over dit bijzondere project. Bekijk hieronder de verhalen.