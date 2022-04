Jan en Patrick leggen samen ruim een miljoen stenen op de Afsluitdijk: "Niet zeuren maar stampen!"

Al twee jaar zijn ze bezig, door weer en wind: Jan Kok en Patrick van der Wiel leggen samen 1,2 miljoen stenen neer op de Afsluitdijk. Jan is de steenzetter en Patrick de kraanmachinist. "Wij gaan altijd door, tenzij vanuit Uitvoering het werk wordt stilgelegd", zegt Jan, "maar anders is het gewoon doorgaan. Niet zeuren, maar stampen."

In totaal plaatsen beide mannen zo'n 1,2 miljoen zogenoemde 'quatroblocks' die de noordkant van de Afsluitdijk moet beschermen tegen de Waddenzee. De mannen zijn er al twee jaar mee bezig. "Dit moet je niet je hele leven lang doen," zegt Patrick, "dan wordt het saai. Maar ik heb straks de hele dijk vol gelegd met blokkies! Dat is toch mooi."

Jan schat in dat ze nog tot december bezig zijn. "Het verveelt mij geen dag. Als we weer goed wat meters hebben gelegd en het staat allemaal netjes, dan ga ik weer met een goed gevoel naar huis."

De Afsluitdijk in 32 verhalen

De komende vier jaar ondergaat de Afsluitdijk een flinke verbouwing. De dijk wordt versterkt en verhoogd om Nederland ook in de toekomst te beschermen tegen het zeewater. In 32 reportages, evenveel als het aantal kilometers van de Afsluitdijk, vertellen NH Media en Omrop Fryslân in samenwerking met Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk het verhaal van dit iconische bouwwerk. Door de ogen van de mensen die elke dag met de dijk te maken hebben. Bekijk hier alle verhalen.