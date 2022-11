Noordkop & Texel nl V Nederlands Deutsche English Español Français Polskie Türk عربى Van ongeremde visie tot echte liefde: dit is Nederlands meest iconische bouwwerk in 32 verhalen

"Wat de Mont Ventoux voor Frankrijk is, is De Afsluitdijk voor Nederland", zegt wielrenner Dirk De Vries. Ruim duizend keer fietste hij over de dijk heen. Zijn verhaal is een van de 32 verhalen die NH Nieuws samen met Omrop Fryslân de afgelopen vier jaar maakte over dit iconische bouwwerk, dat ons nu al negentig jaar beschermt tegen overstroming vanuit zee.

NH Nieuws/Omrop Fryslan

De afgelopen vier jaar is er hard gewerkt aan De Afsluitdijk, want het bouwwerk was na al die jaren aan vernieuwing en versterking toe. Die versterking, onder andere via de Levvel-blocs en quattroblocks, is ondertussen klaar. De volledige afronding van alle werkzaamheden duurt naar verwachting nog tot 2025. In de 32 verhalen die NH Nieuws en Omrop Fryslân de afgelopen vier jaar gemaakt hebben, blijkt de dijk de afgelopen negentig jaar een cruciale rol gespeeld te hebben in de levens van veel mensen. Niet alleen bij de ontwerpers en bouwers, maar zeker ook bij de gebruikers, bewoners en die-hard liefhebbers van De Afsluitdijk.

De Afsluitdijk in 32 verhalen

De afgelopen vier jaar heeft De Afsluitdijk een flinke verbouwing ondergaan. De dijk is versterkt en verhoogd om Nederland ook in de toekomst te beschermen tegen het zeewater. In 32 reportages, evenveel als het aantal kilometers van de Afsluitdijk, vertellen NH Media en Omrop Fryslân in samenwerking met Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk het verhaal van dit iconische bouwwerk. Door de ogen van de mensen die elke dag met de dijk te maken hebben. Bekijk hier alle verhalen.

Levvel / Rijkswaterstaat