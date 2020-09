Palingvissers willen af van vangstbeperking in het IJsselmeer: 'Er is genoeg paling'

DEN OEVER - Palingvissers Sjaak Bakker en Bert Rotgans uit Den Oever willen graag meer en langer op paling vissen dan nu is toegestaan. Volgens de Wieringers is de palingstand voldoende hersteld om de beperkingen van het aalherstelplan los te laten.

De vissers pachten een stukje IJsselmeer aan de Afsluitdijk waar alleen zij hun fuiken mogen uitzetten. En hoewel ze nog steeds met plezier elke ochtend op de boot stappen, is het vissersvak niet meer wat het ooit was. “Vroeger kon je vissen wat je wilde. Toen ging je als de paling goed was voor de paling ,en als de garnalen goed waren ging je op garnalen", legt Rotgans uit. "Maar tegenwoordig heb je met allemaal regels te maken, dan is de lol er wel een beetje vanaf."

De regels waar Rotgans het over heeft, komen voort uit het Europese Aalherstelplan dat sinds 2009 van kracht is. Om volwassen paling de kans te geven om naar zee te trekken en zich voort te planten, mag er van september tot en met november niet meer op paling gevist worden in de Nederlandse binnenwateren.

Voor de vissers levert de gedwongen herfststop elk jaar opnieuw een hoop frustratie op. “Dan moeten wij op het hoogtepunt van de vangst stoppen met vissen”, legt Bakker uit. Vanaf september vertrekt de schieraal naar de Sargassozee om daar te paren. Dan zwemt het langs de Afsluitdijk op zoek naar een opening naar zee. "Juist in die periode vang je de meeste paling", aldus Bakker.

Quote "Van kinds af aan was je met vis bezig, je weet niet beter" Bert Rotgans, Palingvisser

Ondanks alle regels en beperkingen denken de vissers er niet aan om te stoppen. Het visserman zijn zit in hun bloed. “Van kinds af aan was je met vis bezig, je weet niet beter, iedereen zat bij ons wel in de vis”, vertelt Rotgans terwijl ze naar de fuiken varen.