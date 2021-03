Noordkop & Texel NL V Aalt transplanteert riet bij de Afsluitdijk: "Elke keer een mooi stukje nieuwe natuur"

AFSLUITDIJK - Hij werkt al zijn hele leven in de waterbouw, maar nu heeft Aalt van den Hul een wel heel bijzondere klus: hij 'transplanteert' riet. Het riet komt uit de Noordwaard bij het Friese Makkum, want daar groeit genoeg. Dat riet wordt vervolgens gebruikt voor de aanleg van de vismigratierivier.

Omrop Fryslan/NH Nieuws

Als jongen van vijftien zat Aalt al op de kraan, hij werkte toen aan het ontginnen van de Flevopolder. Hij werkt ondertussen al zijn hele leven in de waterbouw. Zelf zegt hij: "Het is echt mijn passie. Een mooi stuk nieuw natuur maken, zoals hier in het IJsselmeer, daar kan ik echt van genieten." Het riet wordt op een speciale manier gewonnen door een 'riet-winmachine', die Aalt zelf heeft ontwikkeld. Met het apparaat worden grote blokken riet met grond en al afgesneden. Aalt is trots op zijn machine: "Het is het eerste apparaat dat ik bedacht heb, en het werkt meteen goed."

Riettransplantatie bij de vismigratierivier - Omrop Fryslan/NH Nieuws

De grote blokken riet worden op een vlot geladen en zo worden ze vervoerd naar de vismigratierivier in het IJsselmeer. Er is een klein eilandje aangelegd en het riet vormt een natuurlijke beschoeiing. "En het mooie is dat de aanwezige vogels die graag

een nestje willen bouwen, hier meteen kunnen plaatsnemen. Ze hoeven niet te wachten tot het riet volgroeid is, want het groeit gewoon door", zegt Van den Hul enthousiast.