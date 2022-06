Net afgestudeerde Rolf werkt aan versterking Afsluitdijk: "Zo'n kans laat ik niet schieten"

De 23-jarige Rolf Vijn is net klaar met zijn MBO-4 opleiding en mag zichzelf specialist op het gebied van infratechniek noemen. Sinds september 2021 werkt hij mee aan de versterking van de Afsluitdijk. "De kans om hier te mogen werken, heb ik met twee handen aangepakt", vertelt Rolf trots.

Als keuringsmedewerker bij Levvel ziet Rolf Vijn toe op de kwaliteit van de werkzaamheden. Vandaag wordt de dijk verhoogd ter hoogte van het Vlietermonument aan de Waddenkant. Zodra er een stuk gelegd is gaat Rolf controleren of de juiste materialen zijn gebruikt, of de Levvelblokken goed zitten en of er geen beschadigingen zijn.

Quote "Het is belangrijk dat bij dit soort mega-projecten alles goed wordt uitgevoerd, verwerkt en vastgelegd" Rolf Vijn, kwaliteitsmedewerker Levvel

De kwaliteitswaarborging is wel een grote verantwoordelijkheid, vindt Rolf zelf ook. Maar gelukkig werkt hij volgens een strak protocol. "Het is heel belangrijk dat bij dit soort mega-projecten alles goed wordt uitgevoerd, verwerkt en vastgelegd. Alles wat ik keur doe ik aan de hand van het 'werk en keuringsplan'. Zo kan de opdrachtgever zien dat alles goed is uitgevoerd", legt Rolf uit.

Rolf Vijn ziet een Levvelblok dat niet goed aansluit - NH Nieuws

"Elke klus heeft een eigen werk en keuringsplan. Pas als alle betrokken partijen dat hebben goedgekeurd kan er begonnen worden met bouwen. Eerder gaat er geen schep de grond in.", vertelt Leon van der Waal , die als projectleider Waddenzeezijde voor Levvel werkt en indirect leiding geeft aan Rolf. Voor elkaar gekregen Van der Waal is zeer tevreden over hoe Rolf zijn draai in het team gevonden heeft en hoe hij zijn werkt uitvoert. “Als Rolf zegt dat iets niet voldoet dan weet iedereen dat iets niet goed is. En dat heeft hij in de hele korte tijd dat hij bij ons werkt voor elkaar gekregen.” Ook Rolf is tevreden over de samenwerking met zijn – vaak oudere – teamgenoten. Hij leert er veel van en komt in aanraking met allerlei disciplines. De ervaring kan hij goed gebruiken, want hij wil in de toekomst verder studeren als uitvoerder of werkvoorbereider.