Uitvoerder Laura werkt aan versterking Afsluitdijk: "Het is nooit saai!"

“Het mooie aan dit werk is dat je van begin tot eind betrokken bent bij een project. Van ontwerp, tot uitvoering. Je geeft ook input op het plan, zodat alles wat op papier bedacht is ook in het echt uitgevoerd kan worden”, vertelt Laura. “Nu zitten we in de uitvoeringsfase. Dan moet je alles in goede banen leiden; zorgen dat de machines en materialen er zijn; dat iedereen weet wat hij of zij moet doen; dat er keuringen gebeuren; de voortgang bewaken; dagrapporten maken en ga zo maar door.”

Als uitvoerder is Laura een spil tussen meerdere partijen. “Vaak moet ik overleggen met verschillende onderaannemers en zorgen dat zij zich aan afspraken houden. Ik organiseer dan bijvoorbeeld de bereikbaarheid voor ze; het beschikbaar stellen van materiaal; of regel waar ze bijvoorbeeld met hun grond naar toe kunnen. Er komt heel veel bij kijken en het is nooit saai.”

Wat doen de keersluizen:

Zowel in Den Oever als in Kornwerderzand worden keersluizen vóór de schutsluizen gebouwd. Als het waterpeil in de Waddenzee te hoog wordt, worden de keersluizen gesloten en beschermen ze het achterland tegen extreem hoogwater.

Bij het Friese Kornwerderzand komt de keersluis aan de kant van de Waddenzee van de draaibruggen. De opening van de keersluis is wel 53 meter breed, zodat een vlotte en veilige afhandeling van het scheepvaartverkeer mogelijk blijft. Deze keersluis bestaat uit een roldeur die over een drempel in de vaarweg kan worden gereden. De roldeur is 840 ton zwaar, 56 meter breed en 12 meter hoog. Als de keersluis openstaat, is de deur niet zichtbaar. Dit komt omdat de deurkas verwerkt is in het landschap.

De verwachting is dat de keersluizen een paar keer per jaar moeten sluiten. Door veranderende klimaatomstandigheden en de stijgende zeespiegel zal dit in de toekomst waarschijnlijk vaker gebeuren. Bij zeer hoge waterstanden is de doorvaart voor schepen tijdelijk afgesloten.

De werkzaamheden voor de bouw van de keersluizen zijn gestart in 2020 en zullen in 2022 worden afgerond.