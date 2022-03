Noordkop & Texel NL V Dankzij de Afsluitdijk bloeit er elk weekend liefde tussen West-Friesland en Friesland

“Altijd als ik over de Afsluitdijk rijd ben ik blij, want dan ga ik naar mijn geliefde Nea toe. Zelfs na 18 jaar ben ik nog steeds dolgelukkig met haar”, vertelt Ineke de Wit als ze in haar auto de Stevinsluizen bij Den Oever passeert. Ineke woont in Hoorn. Haar geliefde Nea Terpstra woont in Leeuwarden. Elk weekend zoeken de dames elkaar op, tienduizenden kilometers reden de geliefden al over de Afsluitdijk om elkaar te kunnen zien.

De rit over de Afsluitdijk verveelt Ineke nooit. “Het is heerlijk rijden op de dijk. Het water, de golven, het weer en de lucht is telkens anders en altijd mooi. Ik moet er niet aan denken dat mijn geliefde in Amsterdam zou wonen en dat ik telkens de drukte moet opzoeken. Geef mij de Afsluitdijk maar.” Liefde op het eerste gezicht In 2003 kwamen Ineke en Nea elkaar voor het eerst tegen tijdens een Damespad bij De Rijp in Noord-Holland. Er werden destijds in heel Nederland wandelingen georganiseerd waar lesbische vrouwen elkaar konden ontmoeten. Toen Ineke Nea voor het eerst zag, was ze op slag verliefd. “Tijdens het diner hebben we samen heel erg gelachen. De dagen daarop kon ik alleen maar aan haar denken. Maar ik had haar adres niet, dus ik was bang dat ik haar niet meer zou zien”, vertelt Ineke.

Quote "Toen we elkaar op de Afsluitdijk zagen volgde een innige omhelzing. En sindsdien hebben we elkaar nooit meer losgelaten” Ineke de Wit, geliefde van Nea Terpstra

Maar als een wonder ontvangt Ineke na een week een brief van Nea. Ze had via de organisatie van het Damespad Ineke’s adres opgevraagd. Na meerdere brieven volgde een eerste gezamenlijke afspraak. “We spraken af halverwege onze woonplaatsen. Dat was bij het Kazemattenmuseum op de Afsluitdijk. Toen we elkaar daar zagen volgde een innige omhelzing. En sindsdien hebben we elkaar nooit meer losgelaten”, vertelt Ineke trots.

Ineke en Nea op de Afsluitdijk - NH Media

Ook vandaag staat Nea Ineke op te wachten op De Afsluitdijk. De dames gaan een bezoek brengen aan het Afsluitdijk Wadden Center bij Kornwerderzand. Na een innige omhelzing op het parkeerterrein volgt er eerst een kopje koffie in het restaurant. Hier leggen de dames uit waarom samenwonen geen optie is. Gebonden aan omgeving “Al mijn familie woont in West-Friesland. Ik ben de oudste van tien kinderen. Ik zit op een bridgeclub, ik maak deel uit van een kunst en cultuurclub en ik zorg voor mensen in mijn omgeving”, vertelt Ineke. “Ik vind het niet erg om steeds een eind te reizen om bij Nea te zijn. Als ik bij haar ben organiseren we leuke dingen en is het altijd gezellig. Wij zijn blij en gelukkig zo.” En ook Nea heeft een soortgelijk verhaal. “Al mijn sociale contacten wonen in Leeuwarden en omgeving. Bovendien heb ik een moeder van honderd jaar oud waar ik de mantelzorg voor doe en niet in de steek wil laten. Zolang we allebei gezond zijn en nog auto kunnen rijden om elkaar te ontmoeten is het leven gewoon hartstikke goed”, besluit Nea.

Ineke en Nea bij het Wadden Center: "Wij zijn gelukkig zo" - NH Media