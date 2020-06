Johan Pollema verzamelde duizenden foto's over de aanleg van de Afsluitdijk

AFSLUITDIJK - De Afsluitdijk vormt een rode draad in het leven van Johan Pollema (69) uit Zurich. Niet alleen is hij het bouwwerk ten minste tienduizend keer overgestoken, ook heeft hij een unieke fotoverzameling aangelegd over alles wat te maken heeft met de geschiedenis van de dijk.

Pollema runt een Hengelsportwinkel in Zurich, het Friese dorp waar de Afsluitdijk begint of eindigt, het is maar van welke kant je het bekijkt. De winkel hangt vol met curiosa en spullen die hij zijn leven lang bij elkaar heeft verzameld. Maar het belangrijkste is misschien wel zijn unieke fotocollectie over de aanleg van de Afsluitdijk.

Pieren spitten De fascinatie voor de Afsluitdijk zat er vroeg in bij Pollema. Als jonge jongen verdiende hij de kost met pieren spitten. De wormen stak hij dan op de slikken bij Den Helder en Texel. Meerdere keren per dag voer hij de Afsluitdijk op en neer om het zeeaas naar de vissers te brengen. De Afsluitdijk verveelde nooit. “Als ik dan thuis kwam, had ik meteen al weer zin om terug te gaan, het werk gaf mij een gevoel van vrijheid", zegt Pollema hierover.

De vele tochten over de Afsluitdijk zorgden ervoor dat hij alles wilde weten over de dijk. Hij begon daarom met het verzamelen van ansichtkaarten, foto's en prenten. “Het was een wereldomvattend project, waar iedereen naar zat te kijken”, vertelt Pollema. Zijn hobby groeide uit tot een obsessie. “Dat heeft best wel veel geld gekost. Mijn vrouw vond dat niet altijd even leuk”, biecht hij op. Inmiddels heeft zijn vrouw Alie er wel vrede mee.

In deze aflevering van ‘De Afsluitdijk, 32 Verhalen’ maakt Johan Pollema ons deelgenoot van zijn unieke collectie en geeft ons daarmee een kijkje in de geschiedenis van de Afsluitdijk.

NH Nieuws

Trots laat Pollema foto's zien van de aanleg van de Afsluitdijk, de bouw van de sluizen, de oorlogsperiode, de eerste auto's, ijsschotsen en het monument. Ook bezit hij unieke foto's van de woongemeenschappen op de werkeilanden Breezanddijk en Kornwerderzand.

Hele families woonden en werkten jarenlang op de dijk. “De familie Klein had vier kinderen. En de jongste was zelfs geboren op de Afsluitdijk”, vertelt Pollema bij een foto van een pasgeboren Titus Klein uit 1930.

“Je mocht naar de kroeg maar moest naar de kerk”, vertelt hij als een ansichtkaart van een verplaatsbare kerk op de dijk voorbijkomt. “Mochten de werkzaamheden zich verplaatsen, dan konden ze de kerk meeverplaatsen naar waar de arbeiders bezig waren.”

Het is de vraag wat er gebeurt met de verzameling als Pollema klaar is met leven. Zijn familie heeft er volgens hem niet veel interesse in. Gelukkig is een groot gedeelte van de foto's gedigitaliseerd door journalist Henk Brinkman. Deze foto's zijn te bewonderen op eendijkvaneendijk.nl