Noordkop & Texel NL V Camping Het Wad op de Afsluitdijk: "Iedereen kent elkaar en helpt elkaar"

Midden op de Afsluitdijk, vlak langs de snelweg ter hoogte van Breezanddijk, wordt al meer dan zestig jaar gekampeerd. Er is geen stromend water en er zijn maar weinig voorzieningen. Toch willen de kampeerders voor geen goud hun plekje inruilen voor een ander. Het is vooral de saamhorigheid wat camping 't Wad uniek maakt. Iedereen kent elkaar, helpt elkaar en zorgt voor elkaar.

Greta Volders, voorzitter van Zeehengelsport- en kampeervereniging 'Het Wad' legt uit wat de camping zo bijzonder maakt. "Je zou het niet zeggen dat het hier zo speciaal is. Er is geen water of riool en pas sinds kort elektriciteit. Maar er is vrijheid, gezelligheid, saamhorigheid. Hier kent iedereen elkaar, helpt elkaar. Soms wel vier generaties staan op de camping", vertelt ze.

Hayo Kloen en Bep Naber op de camping - NH Nieuws

De 91-jarige Hayo Kloen is de langst zittende kampeerder. Zo'n 60 jaar geleden kwam hij er voor het eerst. "Ik had in een boekje gelezen dat je hier lekker kon vissen. En ik ben er gebleven", vertelt hij. Tegenwoordig wordt er geen vis meer gevangen. Toch is Hayo altijd gebleven. "Dit is mijn leven, mijn alles."

Alexander Norder (44) staat al van kinds af aan op de camping en houdt van de camping. Uit ervaring weet hij ook hoe het op luxe campings is. Maar telkens als ie op zo'n plek was, verveelde hij zich dood en verlangde hij weer terug naar de Afsluitdijk. "Hier is het gezellig, er is altijd wel wat te doen", vertelt hij. Één grote familie De kampeerders vormen samen één grote familie. Ze hebben een loods gebouwd, die dienst doet als kantine. In het vakantieseizoen wordt er gekaart en bingo gespeeld. De bingoavonden worden verzorgd door Jannie Norder, de moeder van Alexander. Met trots laat ze de prijzenkast zien. "Hier is ook een speciaal hoekje met spullen voor de kinderen, voor de kinderbingo", vertelt ze. Hoewel veel kampeerders van het eerste uur inmiddels zijn overleden, komt er telkens weer nieuwe aanwas. Zo ook Leonie Hijlkema met haar gezin. Dat iedereen elkaar kent, vindt ze geen probleem. "Het is juist heel gemoedelijk. Iedereen houdt een oogje in het zeil. De kinderen kunnen gewoon hun gang gaan. Heel fijn", vertelt ze.

voorzitter Greta Volders voor de ingang van camping Het Wad - NH Nieuws

"Iedereen laat elkaar met rust. Iedereen kan hier z'n eigen gang gaan. Sommige kampeerders trekken zich terug en zie je nooit in de kantine, dat mag ook", vertelt Greta Volders. Maar het moet wel netjes blijven. Als iemand zijn plekje laat verloederen, treedt de vereniging op. Toekomst Ondertussen is de omgeving volop in ontwikkeling. Gelukkig voor de kampeerders zijn er geen concrete plannen om iets met het gebied van de camping te doen. Voorlopig staan de kampeerders nog met veel plezier midden op de Afsluitdijk. En wie weet komen er nog een paar generaties bij.