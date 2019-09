Wonen op de Afsluitdijk: "Dit is een goddelijk plekje"

Kornwerderzand - Frans Houtman en zijn vrouw Marijke kwamen er zo vaak langs met hun schip, de huisjes naast de sluis van Kornwerderzand. Toen ze op Funda anderhalf jaar geleden een woning te koop zagen staan, twijfelden ze geen seconde. "We dachten: die is voor ons!"

Iedereen die over de Afsluitdijk rijdt, vraagt het zich waarschijnlijk wel eens af: wie wonen er toch in die huisjes bij de sluis van het Friese Kornwerderzand? Veertien naoorlogse huisjes zijn het, Frans Houtman en zijn vrouw zijn er verliefd op geworden. "In het Fries noemen ze het een waaigat" zegt Frans. "Het waait hier altijd, maar dat is wel lekker, dan waaien de muggen ook een beetje weg."

Buitengebied

Het echtpaar is overigens wel gewend aan wat wind, twintig jaar zeilden ze op hun eigen boot met toeristen. De afgelopen jaren deden ze dat in Noorwegen, waar ze ook woonden. Hun nieuwe huis langs de sluizen houdt de twee dicht bij het water, het IJsselmeer omringt de woning. Ooit woonde de directeur van de sluizen in het huis. Door uit het raam te kijken kon hij alles in de gaten houden.

Maar wonen op deze locatie heeft ook z'n nadelen. Zo is er geen aardgas en betaalt Frans zich scheel aan propaangas. Een vaste internetverbinding is er ook niet. "Dat doen we gewoon maar via de telefoon", zegt Frans schouderophalend. "Het is wel een beetje buitengebied, hè."

De buitenruimte en het uitzicht maken veel goed. Via een kleine wandeling door de tuin, kom je uiteindelijk bij het zwemtrapje, dat rechtstreeks uitkomt op het IJsselmeer. "Als Marijke naar haar werk gaat, zegt wel eens mopperend dat er weer een boot in haar zwembad ligt", grapt Frans.

De Afsluitdijk in 32 verhalen

De komende vier jaar ondergaat de Afsluitdijk een flinke verbouwing. De dijk wordt versterkt en verhoogd om Nederland ook in de toekomst te beschermen tegen het zeewater. In 32 reportages, evenveel als het aantal kilometers van de Afsluitdijk, vertellen NH Media en Omrop Fryslân het verhaal van dit iconische bouwwerk door de ogen van de mensen die elke dag met de dijk te maken hebben. Bekijk hier alle verhalen.