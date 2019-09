Herman Pennekamp werkte meer dan 60 jaar aan de Afsluitdijk: "Het was mijn lust en mijn leven!"

DEN OEVER - De meeste mensen die tussen 1927 en 1932 de Afsluitdijk hebben aangelegd, zijn niet meer onder ons. Herman Pennekamp (87) leeft nog wel. De Hippolytushoever werd geboren in 1932, het jaar waarin het laatste gat in de Afsluitdijk werd gedicht. Zijn hele leven werkte hij op en aan de Afsluitdijk.

Pennekamp was 19 jaar oud toen hij begon te werken voor Klein Wieringen, het aannemersbedrijf dat het onderhoud van de Afsluitdijk verzorgde. Hij begon als chauffeur maar klom al snel op tot kraanmachinist.

Jarenlang loste hij de grote stenen die werden aangevoerd om de dijk te verstevigen. "Die gingen dan naar de steenzetters, die ze in de dijk zetten", vertelt Pennekamp bij de loswal in Breezand. Na de stormvloed van 1953 was de dijk flink beschadigd. De blokstenen onderaan dijk werden daarom vervangen door de sterkere brokken zuilenbasalt: een flinke klus waar Pennekamp en zijn collega's dan ook jarenlang werk aan hadden.

'Gekromde rug'

Pennekamp houdt halt bij het beeld van De Steenzetter, tegenover het Vlietermonument. Het beeld heeft hij zelf nog naar de plek gereden en gelost. Vol respect praat hij over het zware werk van de steenzetters. "Nu gaat het met de kraan. Maar vroeger was het allemaal handwerk. Ze stonden de hele dag met de gekromde rug."

"De dijk was nooit af. Er viel altijd wel wat aan te leggen of te repareren." Als er geen stenen gelost werden, was hij wel bezig met sneeuwschuiven, het repareren van het wegdek, het aanbrengen van verlichting of het herstel van de sluisdeuren. "Wat nodig was, dat gebeurde. Maar het was mijn lust en mijn leven", vertelt hij trots.

Werkplaats

Op latere leeftijd verruilde Pennekamp de kraan voor een baan als monteur in de werkplaats. Toch was hij ook in de jaren daarna nog regelmatig op de dijk te vinden.