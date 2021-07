Sluismeester zijn op de Afsluitdijk is 'Tetris voor gevorderden'

Het zijn drukke dagen voor sluismeester Johan Vingerling. Het is zijn taak om al het scheepsverkeer bij de sluis van Kornwerderzand op de Afsluitdijk op een veilige manier door de sluis te begeleiden. "Het is lopendebandwerk," zegt Vingerling.

De hele dag staat de oud-marineman in contact met de vrachtschepen. Vaak krijgen zij voorrang, want als ze zwaar beladen zijn, liggen ze diep. Deze schepen kunnen dus niet te lang wachten, omdat ze afhankelijk zijn van het getij. "Je wil niet dat door jouw toedoen een vrachtschip op de Waddenzee in de problemen komt omdat het eb is."

Daarnaast heeft Johan zijn handen vol aan de recreatievaart. Maar gelukkig wordt hij hierbij geholpen door twee stewards. Ze begeleiden de schippers de sluis in en uit.

Mark-Jan Enkhuizen is zo'n steward: "Als een bootje veel stootkussens heeft, dan weet je dat het een huurboot is. Dus dan moet je oppassen. Ook bij een Duitse vlag moet je opletten. Bij een Nederlandse vlag is het fiftyfifty en bij bootjes met een Friese vlag dan weet je: dit komt wel goed, die kunnen wel varen."

Ruzies

En dat 'kunnen varen' is wel belangrijk, weet Enkhuizen. "Mensen komen de sluis in en als ze dat zo vaak doen, zijn ze helemaal in paniek", vertelt hij. "Je hebt wel mannen en vrouwen die tegen elkaar beginnen te schreeuwen. Ook wel relaties die verbroken zijn en dan die kinderen aan het huilen op de schepen."