Noordkop & Texel NL V Jan verkoos vissersleven boven school: "Daar leer je toch niks, ga maar mee naar zee"

Bijna zijn hele leven heeft de nu 61-jarige Jan Rotgans op zee doorgebracht. Hij begon al op hele jonge leeftijd als visser, maar tegenwoordig geeft hij rondleidingen door het gebied waar hij vroeger de netten uitwierp. Hij vertelt opvarenden tijdens rondvaarten over de versterkingswerkzaamheden bij de Afsluitdijk.

Jan Rotgans in zijn kajuit - NH Nieuws/Omrop Fryslan

De Afsluitdijk in 32 verhalen De komende vier jaar ondergaat de Afsluitdijk een flinke verbouwing. De dijk wordt versterkt en verhoogd om Nederland ook in de toekomst te beschermen tegen het zeewater. In 32 reportages, evenveel als het aantal kilometers van de Afsluitdijk, vertellen NH Media en Omrop Fryslân in samenwerking met Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk het verhaal van dit iconische bouwwerk. Door de ogen van de mensen die elke dag met de dijk te maken hebben. Bekijk hier alle verhalen.

Vroeger viste Jan op paling en aal, maar dat doet hij al lang niet meer. Tegenwoordig organiseert hij rondvaarten, onder andere in opdracht van Levvel. Dat is de naam van de groep bedrijven die gezamenlijk de werkzaamheden van de versterking van de Afsluitdijk uitvoeren. Chip Op de Waddenzee, met de Afsluitdijk op de achtergrond, haalt Jan een demonstratiemodel van de grote betonnen versterkingsblokken tevoorschijn. Hij legt de aanwezigen aan dek uit hoe het werkt. "In elk blok zit een chip, zodat men precies kan zien of de Levvel-blocs niet te hoog of te laag liggen."

Jan geeft uitleg tijdens een excursie - NH Nieuws/ Omrop Fryslan

Het schip van Rotgans, de Wieringen 130 die onder de naam Johanna II vaart, heeft Den Oever als thuishaven. Jans vader was ook al visserman. Als jongen van een jaar of tien hoefde Jan niet meer naar school. Zijn vader zei: "Daar leer je toch niks. Een paling spreekt geen Engels. Ga maar mee naar zee." En dat deed Jan. Hij ging mee naar zee. Ze hadden eerst een klein scheepje. Er was niet eens een lamp of een kachel aan boord. Jan: "Heel primitief allemaal, maar het kostte ook niets." Jan wilde wel iets groters en toen hij 16 jaar was, kocht zijn vader een andere kotter. Jan moest dan wel de visserij overnemen, want zijn vader was ziek.

NH Nieuws/Omrop Fryslan

In al die jaren is er veel veranderd, aldus Jan. Vroeger hadden ze een grote verscheidenheid aan vissen en ook "groen" in de fuiken, zoals hij het noemt. Dat is tegenwoordig veel minder, maar er komen ook weer dingen terug. "De natuur herstelt zich ook wel weer en dat is leuk om te zien."