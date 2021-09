Noordkop & Texel NL V Bedenker vismigratierivier haat dammen: 'Droom ervan een dam op te blazen'

Herman Wanningen is een van de bedenkers van de vismigratierivier in de Afsluitdijk. Tien jaar geleden bedachten hij en twee collega's het plan op een bierviltje in de kroeg. En tot hun grote verbazing wordt hun idee helemaal uitgevoerd. "Ik had nooit gedacht dat ze een gat in de Afsluitdijk zouden maken, maar het is gelukt!"

NH Nieuws/Omrop Fryslan

Wanningen heeft hart voor de onderwaterwereld. "Ik ben opgegroeid op een boerderij in Drenthe, we zwommen en speelden altijd in een beek. Daar is mijn liefde voor deze onzichtbare wereld ontstaan." Vooral het weghalen van dammen en andere obstakels voor vis vindt hij belangrijk. "Je wilt een gezonde en schone waterhuishouding en vissen spelen daar een belangrijke rol in. Maar dan moet je ze wel de ruimte geven." Daarom heeft Wanningen een stichting opgericht, de World Fish Migration Foundation. Deze stichting zorgt ervoor dat er over de hele wereld onder andere dammen worden weggehaald zodat vissen vrij baan hebben. De realisering van de vismigratierivier is daarin het absolute hoogtepunt. "Het is letterlijk en figuurlijk een enorme doorbraak. Dit wordt het grootste en meest innovatieve project ter wereld op dit gebied. Ik ben enorm trots dat ik hieraan bijgedragen heb."

Vismigratieriver Omdat de Afsluitdijk een harde scheiding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer vormt, hebben vissen weinig mogelijkheden om van de zoute Waddenzee naar het zoete IJsselmeer te migreren. Omdat vissen voor hun voortplanting vaak afhankelijk zijn van zoet water, is dat slecht voor de visstand. Vaak liggen zalmen, palingen en spieringen daarom massaal voor de sluizen te wachten. Maar zodra die sluizen opengaan, blijkt voor veel vissen de stroming te sterk om de overkant te halen. Dankzij de vismigratierivier kunnen vissen straks via een geleidelijke overgang heen en weer zwemmen, zonder dat er zout water in het zoete IJsselmeer komt.

Hoewel de vismigratierivier dus een hoogtepunt is, heeft Wanningen meer ambities: "Op een dag hoop ik eigenhandig een dam op te blazen. Op de Afsluitdijk mag dat natuurlijk niet, maar het lijkt me geweldig om met één druk op de knop duizenden vissen de vrijheid te geven om te kunnen zwemmen waar ze willen."

NH Nieuws/Omrop Fryslan