Nederland is de veiligste delta ter wereld, maar voor hoelang nog?

NOORD-HOLLAND - We denken niet vaak na over de dreiging van het water dat ons omringt. We zijn er zo aan gewend dat we er goed tegen beschermd zijn. Maar als de effecten van de klimaatverandering groter worden, zullen we aan onze huidige dijken niet meer genoeg hebben. Het is één van de thema's waarover deskundigen komende donderdag met elkaar in gesprek gaan in de talkshow Strijd tegen het water. Voorafgaand aan de talkshow zendt NH Nieuws de documentaire Langs Lely's Lat Vernieuwen uit.

Still uit de documentaire 'Langs Lely's Lat Vernieuwen' - NH Nieuws

Een respectabele leeftijd van 90 jaar heeft 'ie: de Afsluitdijk. Een Nederlands hoogstandje dat al bijna een eeuw lang ons land vrijwaart van overstromingen, door de Zuiderzee af te sluiten en om te vormen tot het IJsselmeer. Nu neemt Rijkswaterstaat de Afsluitdijk flink onder handen: met respect voor het oorspronkelijke ontwerp, wordt de dijk aangepast aan de eisen voor een toekomst waarin we veilig blijven voor de dreiging van het water.

Quote "Een van de eerste dingen die ik zag, was de Afsluitdijk" André Kuipers, astronaut

NH Nieuws maakte in samenwerking met Rijkswaterstaat de documentaire Langs Lely's Lat Vernieuwen, over het verleden, heden en de toekomst van deze koningin onder de dijken. Een menselijke ingreep die zo groot en duidelijk aanwezig is, dat astronaut André Kuipers hem vanuit de ruimte zag liggen. Niet de Chinese Muur, maar onze eigen Afsluitdijk.

Strijd tegen het water We doen het al honderden jaren: ons beschermen met dijken tegen het water om ons heen. Hoe anders overleven we in onze provincie, die voor het grootste deel onder water ligt. Maar is die traditionele aanpak nog wel houdbaar, nu door klimaatverandering het weer extremer wordt en de zeespiegel stijgt? Biedt het uitkomst om de dijken op te hogen? Of moeten we gaan nadenken over andere, radicalere methoden?

Deskundigen Lukas Meursing, Marjolijn Haasnoot en Bart Verheggen (r), spreken onder leiding van presentator Aart van Eldik over de waterdreiging die Nederland te wachten staat. - NH Nieuws / Leonie Scholten

Over welke strategieën we kunnen kiezen en op welke termijn we daarmee moeten beginnen, spreken we in de talkshow Strijd tegen het Water met water- en klimaatonderzoeker Marjolijn Haasnoot (Deltares/Universiteit Utrecht), klimaatdeskundige Bart Verheggen en omgevingsmanager Afsluitdijk Lukas Meursing (Rijkswaterstaat). Zij geven hun visie op de stand van zaken op dit moment, de dreiging die ons te wachten staat en wat we zouden kunnen doen om die het hoofd te bieden. Dát er wat moet gebeuren, daar zijn ze het in ieder geval allemaal over eens.

Uitzendtijden De documentaire Langs Lely's Lat Vernieuwen en de talkshow Strijd tegen het Water zijn donderdag 11 februari te zien op het tv-kanaal van NH Nieuws om 16.00 uur, 21.00 uur of 23.00 uur. Terugkijken kan daarna via onze themapagina of ons YouTube-kanaal.