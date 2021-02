Noord-Holland NL V Documentaire: Langs Lely's Lat Vernieuwen, over de koningin onder de dijken

NOORD-HOLLAND - De respectabele leeftijd van 88 jaar heeft 'ie: de Afsluitdijk. Een Nederlands hoogstandje dat door de afsluiting van de Zuiderzee en vorming van het IJsselmeer ons land al bijna een eeuw lang tegen overstromingen beschermt.

Rijkswaterstaat neemt de Afsluitdijk nu flink onder handen: met respect voor het oorspronkelijke ontwerp wordt de dijk aangepast aan de eisen van een toekomst waarin we veilig blijven voor de dreiging van het water.

NH Nieuws maakte in samenwerking met Rijkswaterstaat de documentaire Langs Lely's Lat Vernieuwen, over het verleden, heden en de toekomst van de koningin onder de dijken. Een menselijke ingreep die zo groot en duidelijk aanwezig is, dat astronaut André Kuipers hem vanuit de ruimte zag liggen. Niet de Chinese Muur, maar onze eigen Afsluitdijk.

Still uit de documentaire 'Langs Lely's Lat Vernieuwen' - NH Nieuws