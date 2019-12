Omgevingsmanager Lukas Meursing: “De nieuwe Afsluitdijk wordt een toonbeeld van waterbouw voor de 21ste eeuw”

De verbouwing van de Afsluitdijk is inmiddels in volle gang. En als er één iemand is die precies weet wat er allemaal gebeurt, dan is het wel Lukas Meursing. Als Omgevingsmanager van de Afsluitdijk voor Rijkswaterstaat zorgt hij ervoor dat alle veranderingen goed worden afgestemd met de omgeving.

NH Nieuws

De Afsluitdijk is een icoon in Nederland. De erfenis van ingenieur Cornelis Lely heeft 90 jaar lang goed gefunctioneerd en dat is uniek. “Het zou zo mooi zijn als ook de nieuwe Afsluitdijk een toonbeeld van waterbouw voor de 21ste eeuw wordt. Dat iedereen komt kijken naar wat we nu maken en bedacht hebben”, vertelt Lukas Meursing gedreven.

Quote “Stel je voor dat in 1953 de dijk er niet had gelegen, dan waren de gevolgen niet te overzien geweest.” Lukas Meursing

Lukas Meursing

Meursing weet maar al te goed hoe belangrijk de dijk is. “In het fotoalbum van mijn overgrootvader vond ik foto’s van de overstromingsramp in 1916, waarbij grote delen van Noord-Holland blank stond. Sinds de Afsluitdijk er ligt is dat gelukkig niet meer voorgekomen”, vertelt Meursing. “Stel je voor dat in 1953 de dijk er niet had gelegen, dan waren de gevolgen niet te overzien geweest.”

Levvel/ Rijkswaterstaat

Door de klimaatverandering stijgt de zeespiegel en moet de 32 kilometer lange dijk over de hele lengte worden verhoogd en verstevigd. Het stuk van de Friese kust tot Kornwerderzand is al af. “Dit gedeelte wordt minder aangevallen door de zee. Hier volstaan we met Quattro blocks. Maar op de rest van de dijk komen binnenkort de unieke Levvel-blocs. “Daar gaan we volgend jaar mee beginnen. Hiermee kan de dijk de komende 70 jaar de zwaarste stormen weerstaan”, vertelt Meursing.

Behalve de Afsluitdijk verstevigen moet ook meer water uit IJsselmeer kunnen worden afgevoerd. Daarvoor komen er bij de Stevinsluizen in Den Oever acht extra spuisluizen bij en wordt er een groot nieuw gemaal aangelegd. "In 1998 was er extreem hoogwater in het IJsselmeer. Door de hoge waterstand van de zee konden we onvoldoende water lozen en konden de grote rivieren hun water niet kwijt. Die situatie willen we niet meer tegenkomen", legt Meursing uit.

De Nieuwe Afsluitdijk

Het opknappen van de dijk biedt ook kansen. Een voorbeeld van zo’n uniek en innovatief project is de vismigratierivier, die in opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk wordt aangelegd. De rivier zorgt ervoor dat vissen zich vrij kunnen verplaatsen tussen de zoute Waddenzee naar het zoete IJsselmeer. Door de lengte van de rivier komt er geen zout water in het IJsselmeer. "Als het getij opkomt stroomt de rivier vol met zout water. Maar voordat het zoute water het IJsselmeer bereikt keert het getij alweer om en stroomt de rivier vol met zoet water", licht Meursing toe.

"De nieuwe afsluitdijk wordt ook leuker", vertelt Meursing. "Niet meer fietsen langs de snelweg maar onbekommerd genieten van stilte en het uitzicht op de Waddenzee, dat was een lang gekoesterde wens van de omgeving. Het is fijn dat deze wens mede dankzij De Nieuwe Afsluitdijk in vervulling kan gaan", vertelt Meursing als hij voor het eerst op een stuk van het nieuwe fietspad loopt.