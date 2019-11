De Afsluitdijk zit vol met bijzondere planten: "Dit moet je wel behouden!"

Gele hoornpapaver, zeelathyrus, blauwe walstro, zeevenkel en de gelobde melde. Als er geen lichtje gaat branden, is dat niet gek. Deze bijzondere plantjes komen weinig voor en zijn vooral te vinden op de Afsluitdijk. Maar nu daar de komende jaren flink verbouwd gaat worden, komen de plantjes in gevaar. Maar dan is er altijd nog Ben Bruinsma.

Ben verzamelt zaden van bijzondere planten. Als hij met een emmer in de hand op de dijk loopt, ziet hij in een oogopslag welke planten er om hem heen staan. "Dat is zeekool, hier staat staat wilde kool", zegt Ben. "Aan de voet van de dijk zie ik zeevenkel. Er is genoeg om te verzamelen." En dat doet hij om ervoor te zorgen dat de planten na de verbouwing van de dijk ook weer terug kunnen keren op de dijk. "Ik vind dit een erg mooie flora. Zoiets zie je alleen maar hier in Nederland. Dit moet je wel behouden."

Bruinsma verzamelt het zaad in grote papieren zakken en thuis worden de zaden gedroogd. Na een paar weken filtert hij de zaden in wat hij een 'schoningsmachine' noemt, in praktijk een plastic vergiet met een bakje eronder. De gedroogde schone zaden worden bewaard tot na de verbouwing van de Afsluitdijk. Na het zaaien hoopt Ben dat de Afsluitdijk er dan weer net zo uitziet als nu. "Dat is wel de bedoeling", lacht hij.

