Slimme uitvinding wapent de Afsluitdijk tegen perfecte superstorm

Op de Afsluitdijk worden op dit moment 75.000 zogeheten Levvel-blocs geplaatst. Bijna 500 miljoen kilo beton moet daarmee de dijk beschermen tegen golven van de Waddenzee. De bedenker van deze gezichtsbepalende blokken is Bas Reedijk, die dit jaar ook uit is uitgeroepen tot ingenieur van het jaar.

NH Nieuws/Omrop Fryslan

De strijd tegen de zee is Reedijk met de paplepel ingegoten. "Ik ben er als kind in geïnteresseerd geraakt, omdat ik heel veel aan de kust gespeeld heb", vertelt Reedijk. "Als kind heb ik heel vaak tegen de zee gevochten door zandkastelen te bouwen. Dat was voor mij de trigger om civiele techniek te studeren, en daarbij ook kustwaterbouw. Werken met kust, water en zee, dat vind ik echt mooi!" Trots Zijn strijd met de zee heeft hem in maart zelfs de titel Ingenieur Van Het Jaar opgeleverd, dankzij zijn uitvinding van zogeheten levvel-blocs. "We werken natuurlijk wel samen in een team, iedereen bedenkt onderdelen van het blok, maar dit is wel echt mijn kindje", zegt Reedijk trots naast duizenden van zijn blocs. De naam Levvel is overigens niet zomaar gekozen, het staat voor 'Lely's Erfgoed Veiliggesteld.'

NH Nieuws/Omrop Fryslan

De blokken worden in rijen geplaatst op het ondertalud van de Afsluitdijk. Ze zitten door hun vorm stevig in elkaar gehaakt, om de kracht van de golven te kunnen weerstaan. Door de vorm van de blokken breken de golven. Juist omdat er in het ontwerp van de levvel-blocs veel holle ruimte zit, wordt er ook nog eens veel minder beton gebruikt om een hele grote oppervlakte af te dekken.

NH Nieuws

Een van de beste aanpassingen om de golven zo goed mogelijk te doorstaan, bleek uiteindelijk een heel simpele: een gat dat bovenin het blok geboord werd. "We waren proefjes aan het doen in ons laboratorium en we zagen dat als er een hele grote golf kwam, dat de blokjes begonnen te bewegen," legt Reedijk uit. "Een collega dacht dat als we er een gat in zouden maken, het beter zou worden. Dus toen hebben we ter plekke met een klopboormachine er gaten in gemaakt. En dat was goed!"

Quote "We ontwerpen op een 'tienduizendjaarstorm'" bas reedijk, uitvinder levvel-bloc