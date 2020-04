Afsluitdijk weer open na uitgelopen werkzaamheden

DEN OEVER - De A7 over de Afsluitdijk is weer open. De weg zou van zaterdag 4 april 18.00 uur tot zondag 5 april 16.00 uur in beide richtingen gesloten zijn tussen Den Oever en knooppunt Zurich, maar omdat de werkzaamheden uitliepen kon de dijk om 16.00 nog niet open.