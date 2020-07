Noordkop & Texel Al 25 jaar kitesurfen bij Kornwerderzand

Kitesurfen is de grote passie van Koen van Bolhuis. Als het ook maar een beetje waait, is hij niet meer te houden. Koen wordt dan onrustig en moet hij het water op. “Als het waait, dan wil ik dat niet missen,” zegt hij. Een gewone baan is daarom niks voor hem. Om toch z’n geld te verdienen, heeft hij in 2008 zijn eigen kitesurfschool opgericht.

Kitesurfen langs de Afsluitdijk - NH Nieuws/Omrop Fryslan

Het stuk IJsselmeer bij Kornwerderzand is zeer geschikt om les te geven. Er zijn geen hoge golven en het water is er niet diep. Ideale omstandigheden voor de beginnende cursist. Koen heeft het op het moment dan ook flink druk met het geven van lessen.

Kitesurfen Kornwerderzand - NH Nieuws/Omrop Fryslan

“Door corona blijven veel mensen deze zomer thuis of ze gaan op vakantie in eigen land. Maar ze willen toch iets doen, een perfect moment dus om het kitesurfen te leren.”Voor Koen is de sport een uitlaatklep. “Soms heb je stress van het werk of thuis. Als je dan het water op gaat, vergeet je alles en is de kop weer leeg. Zolang ik kan, zal ik blijven kitesurfen.”