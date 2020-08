Keert de lepelaarskolonie terug op de vernieuwde dam bij Den Oever?

DEN OEVER - De Banaan, een dam voor de Stevinsluizen bij Den Oever in de vorm van jawel, een banaan, is al jaren een populaire broedplaats voor lepelaars. Nu de leidam afgelopen winter is verhoogd, is het de vraag of de lepelaarskolonie er zal terugkeren. Boswachter Leon Kelder en adviseur ecotechniek bij Rijkswaterstaat Sophie Lauwaars gaan daarom op onderzoek uit naar de lepelaars op de de banaan.

De Banaan beschermt de Stevinsluizen tegen opstuwend water vanuit de Waddenzee

Jaarlijks broeden er rond de 100 lepelaarsparen op de Banaan. "Op de zandplaten in de omgeving is voedsel in overvloed en omdat de dam los in het water ligt, worden ze niet lastig gevallen door roofdieren zoals vossen, katten en honden. Het is voor de lepelaars daarom de ideale plek om hun jongen groot te brengen”, legt Boswachter Leon Kelder uit. Tekst gaat door onder foto

Leon Kelder speurt naar lepelaars op de Banaan

Het lepelaarsparadijs is echter afgelopen winter grondig verbouwd. De leidam beschermt de Stevinsluizen tegen opstuwend water vanuit de Waddenzee. In het kader van de renovatie van de afsluitdijk moest ook de Banaan verstevigd en vehoogd worden. Hiervoor zijn de nodige asfaltlagen aangebracht met daarop een dikke laag stortstenen.

De werkzaamheden konden pas in oktober 2019 beginnen. "We moesten wachten totdat alle lepelaars vertrokken waren naar hun winterverblijven in Zuid-Europa en Afrika", vertelt Sophie Lauwaars van Rijkswaterstaat. "De aannemer moest flink doorwerken om alles op tijd klaar te krijgen, want in maart komen de eerste lepelaars weer terug om er te broeden", legt ze uit. Tekst gaat door onder foto

Zo zag de vegetatie op de Banaan er vorig jaar uit - Rijkswaterstaat

Speciaal voor de lepelaars is de oude begroeiing van de leidam bewaard en na de versteviging opnieuw aangebracht op de kruin van de dam. "Deze smalle groene leeflaag heel is belangrijk voor de lepelaars, omdat het beschutting biedt tegen de harde wind. Bovendien gebruiken ze de takken om nesten van te bouwen", legt Leon Kelder uit.

Weinig groen Het is echter de vraag of de lepelaars de Banaan wel groen genoeg vinden. Door het droge voorjaar is de vegetatie op de kruin van de leidam nauwelijks gegroeid. Vanuit de verte oogt de Banaan als een kale en koude rots. Kelder en Lauwaars hopen desondanks vurig dat er toch al broedende lepelaars te vinden zijn. En als ze er niet zijn, is het de vraag waar ze wél zijn neergestreken.

Bekijk onderstaande reportage, waarin we samen met boswachter Leon Kelder en Sophie Lauwaars op onderzoek uitgaan naar de lepelaars op de Banaan: