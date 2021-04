Fotograaf Ellen de Vries gefascineerd door De Afsluitdijk: "Het is een magische plek"

Ellen fotografeert analoog, dus met een ouderwets fotorolletje. Ze kan dus niet in het wilde weg schieten. "Je duikt helemaal in je eigen wereld, ik scherm mij af, en zoek de rust en verstilling in mijn beeld. Dat hoort bij mijn hele werkmethode."

Fries praten

Als kind kwam Ellen al op de Afsluitdijk. Ze woonde toen nog in Friesland en ging in Noord-Holland op vakantie. Jaren geleden al heeft ze de switch gemaakt en is ze in Noord-Holland gaan wonen, met haar ouders nog steeds aan de andere kant van de Afsluitdijk.

Als ze het bordje Friesland ziet, begint ze spontaan halverwege het interview weer Fries te praten. "Ik fyn it altyd prachtich as je oer de dyk ride, dat je oer it Ysselmar sjen kinne, en dat je je gedachten gean litte kinnen." (Prachtig dat je al rijdend op de Afsluitdijk over het IJsselmeer kunt uitkijken en je gedachten kunt laten gaan)