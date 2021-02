Terugkijken: Strijd tegen het water

NOORD-HOLLAND We doen het al honderden jaren: onszelf met dijken om ons heen tegen het water beschermen. Hoe anders overleven we in onze provincie, die voor het grootste deel onder de zeeniveau ligt. Maar is die traditionele aanpak nog wel houdbaar, nu door klimaatverandering het weer extremer wordt en de zeespiegel stijgt? Biedt het uitkomst om de dijken op te hogen? Of moeten we gaan nadenken over andere, radicalere methoden?