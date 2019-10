Voor Dirk de Vries was De Afsluitdijk 20 jaar lang een feest: "Maar ik heb er ook geleden!"

WERVERSHOOF - Op 31 augustus 2019 reed de 75 jarige Dirk de Vries uit Wervershoof zijn duizendste rondje IJsselmeer. Twintig jaar lang fietste hij wekelijks rondom het IJsselmeer, een tocht van ruim 200 kilometer. Vast onderdeel van zijn tocht was De Afsluitdijk. Voor Dirk was de tweeëndertig kilometer lange dijk altijd een hoogtepunt.

"De meeste wielrenners zien de Afsluitdijk als een obstakel onderweg. Als je die gehad hebt, dan ben je thuis. Ik niet, ik vind het een feest om eroverheen te fietsen. Ik vind het een geweldige dijk", vertelt Dirk de Vries op De Afsluitdijk.

"In mei is het het mooist", weet Dirk. "Dan staat het vol met rode tulpen. Waar ze vandaan komen, weet ik niet. Iemand heeft misschien ooit een bos tulpen uit de auto gegooid. Maar dan staat het hier helemaal vol", vertelt hij.

Lijdensweg

Maar Dirk heeft ook veel geleden op de dijk: "Ik heb kou gehad, ik ben vreselijk nat geweest. Maar ik heb er eigenlijk altijd wel van genoten, vertelt hij. "Eén keer stond er zo’n harde wind, dat ik er twee uur over heb gedaan om aan de andere kant te komen. Zo hard waaide het. Ik moest het hele stuk op mijn trappers staan om überhaupt vooruit te komen."

Het fietspad is de komende drie jaar afgesloten vanwege de verbouwing van de dijk. Dirk kan goed begrijpen dat de dijk verbouwd moet worden. "Ik was hier een keer tijdens een storm en toen kwamen de golven tot boven aan de dijk. Als je dat ziet, dan begrijp je wat een immense kracht het water heeft. Dus ik begrijp wel dat 'ie hoger moet."

"Het voordeel van de afsluitdijk is dat je niet wordt afgeleid en dat je alle tijd hebt om na te denken. Dan kan je op de fiets bijvoorbeeld heerlijk een brief componeren, en dat doe ik graag", vertelt Dirk. "Ik voel me ook altijd heel klein op die Afsluitdijk. Je bent maar een nietig onderdeeltje en je leeft maar een flitsje. We zijn eigenlijk niets", besluit hij.