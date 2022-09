Noordkop & Texel NL V Wachten in het pikdonker op de ruige dwergvleermuis: "Maar we hebben koekjes en koffie"

In het holst van de nacht proberen onderzoekers vleermuizen te vangen op De Afsluitdijk. Een hels karwei, maar het is nodig voor een studie naar de invloed van windmolens op de vleermuistrek. Er zitten vleermuizen genoeg op de Afsluitdijk, maar ze daadwerkelijk vangen blijkt een stuk lastiger.

NH Nieuws/Omrop Fryslan

De Afsluitdijk ligt namelijk op de migratieroute van vleermuizen. Onderweg van het Noorden naar het Zuiden en andersom volgen de zoogdiertjes de kust. Er zijn plannen om nieuwe windmolens op de Noordzee te plaatsen en dus wordt er onderzoek gedaan om te kijken of dat ook invloed heeft op de vliegroute van de vleermuizen.

De gevangen exemplaren krijgen een zendertje en worden weer uitgezet. Zo kunnen ze voor een langere tijd worden gevolgd.

De Afsluitdijk in 32 verhalen

De komende vier jaar ondergaat de Afsluitdijk een flinke verbouwing. De dijk wordt versterkt en verhoogd om Nederland ook in de toekomst te beschermen tegen het zeewater. In 32 reportages, evenveel als het aantal kilometers van de Afsluitdijk, vertellen NH Media en Omrop Fryslân in samenwerking met Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk het verhaal van dit iconische bouwwerk. Door de ogen van de mensen die elke dag met de dijk te maken hebben. Bekijk hier alle verhalen.

NH Nieuws/Omrop Fryslan

Het valt niet mee om vleermuizen te vangen. Onderzoekers Sander Lagerveld en Karina Stienstra van de Universiteit van Wageningen (WUR) hebben drie ijzers in het vuur. De simpelste manier is met een vleermuiskast, vertelt Sander. Daar hangen hier tien van. "Daar rusten de vleermuizen in. Als je de kast openmaakt, kun je ze er zo uit pakken. We hebben zo-even nog gecontroleerd, maar er zitten momenteel geen vleermuizen in." Netten Met netten vleermuizen vangen is lastiger. Die dunne netten hangen tussen uitschuifbare stokken. Eerst op een hoop lager bij de grond, maar als de duisternis invalt en er geen zwaluwen meer langs de hemel zweven, schuiven de onderzoekers de stokken uit. De netten gaan strak omhoog. De onderzoekers lokken de vleermuizen met vleermuisgeluiden die uit een apparaatje komen.

De derde methode die ze toepassen is een vanginstallatie die nog het meeste doet denken aan een harp. De vleermuizen vliegen tegen de 'harp' -draden aan, weten niet meer waar ze heen moeten en vallen dan in een soort open zak.

Tekst gaat verder na de foto

NH Nieuws/Omrop Fryslan

De onderzoekers zijn er nu helemaal klaar voor en Sander schakelt de sonardetector aan. Die zet de vleermuisoriëntatie-geluiden om in een geluid dat het menselijk oor kan horen. Uit het apparaatje komt een soort snel klikkend geluid.



En al snel is daar de eerste vleermuis. Maar helaas voor de onderzoekers is het de verkeerde soort. Sander: "Dit is een gewone dwergvleermuis. Voor het onderzoek hebben we ruige dwergvleermuizen nodig." Tekst gaat verder na de foto

NH Nieuws/Omrop Fryslan

Met al die opgestelde netten lijkt het wel een badmintontoernooi. Sander maakte daar, toen het nog licht was, een grapje over: "Dat kunnen we nog altijd gaan doen, als we niets vangen."

Het werd uiteindelijk een lange, donkere nacht op de Afsluitdijk.