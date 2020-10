Jan de Krijger weet ‘alles’ over de Afsluitdijk: "Het voelt een beetje als mijn dijk”

AFSLUITDIJK - Jan de Krijger (75) is vrijwilliger in het Afsluitdijk Wadden Center. Als gastheer deelt hij graag zijn kennis met de bezoekers. Er is maar weinig wat Jan niet weet over de Afsluitdijk. Zijn hele leven heeft hij ermee te maken gehad. Dat begon al bij zijn geboorte.

Jan werd geboren in Wieringen. Vanuit zijn slaapkamer keek hij zo over de dijk naar de Waddenzee. Jan beschouwt de dijk voor zijn geboortehuis als deel van de Afsluitdijk. “Wat maar weinig mensen weten is dat de Afsluitdijk eigenlijk loopt van Den Helder tot aan Harlingen. Wieringen was vroeger een eiland, net als Texel. Om de Afsluitdijk te kunnen aanleggen werd daarom eerst een dijk van Den Helder naar Den Oever aangebracht”, vertelt hij.

Drie generaties Rijkswaterstaat

Dat Jan in Wieringer werd geboren, kwam door zijn opa. Die verhuisde in de jaren ‘20 van de vorige eeuw naar Wieringen om mee te werken aan de aanleg van de Afsluitdijk. “Mijn opa was steenzetter. Gelukkig voor hem kon hij later bij Rijkswaterstaat als dijkwachter aan de slag. Anders had hij zijn pensioen niet gehaald. Steenzetten is een zwaar beroep. Vooral voor je rug”, vertelt Jan.

Jan’s vader werkte ook als dijkwachter bij Rijkswaterstaat. “Hij had bij opa gezien wat het steenzetten met je rug deed en had toen bedacht dat dat hem niet zou overkomen”, vertelt Jan terwijl hij een foto laat zien waarin hij met zijn vader in bootje zit. Als kind ging Jan graag mee met zijn vader als hij de dijken inspecteerde of de waterstanden meette.